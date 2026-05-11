Se concentran 70 inmigrantes de un centro de acogida en Alicante por la regularización

Alicante, 11 may (EFE).- Unos 70 inmigrantes del centro de acogida del antiguo colegio de los Maristas de Guardamar del Segura (Alicante) se ha concentrado este lunes a las puertas del recinto para exigir celeridad en el proceso de regularización de la documentación legal en España.

Fuentes de los servicios de seguridad han informado a EFE de que la protesta se ha desarrollado a primera hora sin incidentes significativos ante un dispositivo formado por unidades de la Guardia Civil y de la policía local.

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Este centro de acogida recibe desde hace meses personas migrantes procedentes de Canarias, casi la totalidad de procedencia subsahariana, a la espera de la normalización de la situación en España. El número de internos va cambiando y oscila entre unas 80 y 320 personas, todas adultas.

Los concentrados han instado a que se acelere en la medida de lo posible la tramitación dentro del proceso extraordinario de regularización, una tramitación en la que están asistidos por la ONG Cepain.

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Durante la protesta, que ha finalizado a media mañana, no se ha llegado a ocupar la calzada de la carretera que discurre junto al acceso del centro de acogida, la antigua N-332, a la altura del límite entre la pedanía ilicitana de La Marina y el término de Guardamar. EFE