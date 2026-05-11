Sánchez expresa su pésame por la mujer de 21 años asesinada en Carabanchel (Madrid)

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes por la noche su "más sincero pésame" por el asesinato de una mujer de 21 años que fue hallada inconsciente y tendida en la calle con un fuerte golpe en la cabeza en el distrito madrileño de Carabanchel.

"Nuestra sociedad no puede soportar la violencia machista. Todo mi cariño y mi más sincero pésame para los familiares y amigos de la mujer asesinada por la violencia de género en Madrid. Nos tendrán enfrente, a todos y a todas, hasta erradicarla por completo", ha publicado Sánchez en la red social X.

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Con la confirmación de este nuevo crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2026 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La mujer fue asesinada el pasado 9 de mayo supuestamente a manos de su pareja, de 23 años, contra quien existían denuncias previas por violencia machista.

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La víctima, de nacionalidad española, fue hallada en torno a las 7:30 horas del pasado sábado tendida inconsciente en la vía pública y con un fuerte golpe en la cabeza. EFE