Menotti por Menotti

Buenos Aires, 11 may (EFE).- César Luis Menotti falleció el 5 de mayo de 2024 a los 85 años y con una Copa del Mundo como máximo logro deportivo, pero su legado fue aún mayor: el 'menottismo' es una de las dos escuelas filosóficas del fútbol argentino y algunas de sus enseñanzas quedaron inmortalizadas en incontables y extensas entrevistas y declaraciones públicas.

"El gol debe ser un pase a la red", acaso su expresión más famosa, reúne buena parte de su manera de comprender el fútbol, más como un despliegue artístico que como una batalla.

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Pero Menotti tuvo mucho más para decir sobre el fútbol y su entorno.

"Cada pelota que patea un futbolista de la selección despierta una manifestación cultural", dijo una vez el 'Flaco', quien alcanzó la gloria con la Albiceleste en el Mundial disputado en su país durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

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Menotti defendió la obtención de ese título de las críticas por haber sido organizado por el Gobierno dictatorial.

"Así como dicen algunos imbéciles que nosotros le hicimos un favor a la dictadura, yo les diría que metimos 20 millones de personas en la calle cuando no podía haber más de tres".

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Sin embargo, también reconoció el significado político que ese Mundial tuvo para el régimen militar: "Fui usado, claro. Lo del poder que se aprovecha del deporte es viejo como la humanidad".

Menotti dirigió a Diego Armando Maradona en el Mundial juvenil de 1979, donde juntos se consagraron campeones, pero un año antes lo dejó afuera de la lista de la selección absoluta por considerarlo "muy chiquito", algo que el astro vivió como una decepción.

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Años después expresó su arrepentimiento por aquella decisión: "Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la selección argentina".

"A veces uno piensa que se podrían haber hecho de otra forma las cosas. No me hago el tonto en la responsabilidad, fui el técnico que más trabajó con él, seis años trabajé con Diego. Y uno siente eso", expresó tras la muerte del ídolo argentino en 2020.

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Sobre Lionel Messi, lo destacó en su momento como "el mejor jugador del mundo" y lo puso incluso a la altura de Maradona: "Forma parte de ese eslabón de los cinco mejores de la historia, el que está formado por Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y él. Ese espacio después de Maradona sólo lo ha podido ocupar Leo".

En otra oportunidad, cuando el actual jugador del Inter Miami era cuestionado por la afición albiceleste, lo defendió con frases como "yo a Messi nunca lo vi jugar mal" o "cuando Messi juega como un terrestre, un hombre de la tierra, un normal, como un buen jugador, para toda la gente juega mal".

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Menotti siempre dejaba en claro su postura filosófica sobre el fútbol: "Hay que tener respeto a lo que el juego significa. Jugar es una maravillosa palabra, hasta en el amor. No puedo entrar en una cancha sin sentir la emoción del juego".

"El fútbol debe ser un espectáculo, un show para la gente. No podemos conformarnos con partidos aburridos y llenos de pelotazos", dijo en otra oportunidad.

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Previo a la consagración de la Albiceleste en Catar 2022, fue muy elogioso del equipo conducido por Lionel Scaloni, destacando no sólo su nivel y estilo de juego sino aspectos culturales: "Este equipo interpreta la historia del fútbol argentino. Con autoridad es digno representante de una cultura y de una historia. La pelota sigue siendo de ellos porque vienen de los barrios, donde pertenece la pelota".

El entrenador también se refería con frecuencia a los intereses económicos y de poder detrás del balón.

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"El fútbol es un fenómeno social que mueve pasiones y genera intereses. No podemos ser ingenuos y pensar que está exento del poder", mencionó en una ocasión.

"Cuando yo veo que quieren transformar al fútbol en el mundo de los negocios me da tristeza porque siento una falta de reconocimiento con mucha gente que sostuvo esa pasión que la pelota despierta en cada esquina de la Argentina. El fútbol está en una lucha cruel con los poderes económicos, pero depende de los socios".

El 'Flaco' mantuvo durante décadas una marcada diferencia con el estilo aguerrido y menos vistoso de otro entrenador de la selección argentina que fue campeón del mundo en México 1986: Carlos Salvador Bilardo.

"El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina", afirmó con ironía, en referencia al título universitario del 'Narigón'.

Más allá de las polémicas, Menotti no se mostraba inflexible en su concepción futbolística: "Napoleón no era un táctico, sino un estratega. Si tenía que cambiar, cambiaba. Eso vale para el fútbol también". EFE

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