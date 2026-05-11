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15 museos abrirán sus puertas en Madrid gratuitamente con motivo de la visita del papa

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Madrid, 11 may (EFE).- Quince museos y entidades culturales, tanto de ámbito nacional como regional y municipal, con sede en Madrid, abrirán sus puertas con horario ampliado y de forma gratuita la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio con motivo de la visita del papa León XIV a España.

De este modo, tanto los peregrinos llegados a la ciudad para asistir a los actos del viaje apostólico, como toda la sociedad, podrán vivir esas horas de la noche de una forma diferente, ha informado este lunes el comité organizador de la visita.

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Esta iniciativa se ha formalizado en un encuentro en la residencia arzobispal en Madrid entre el cardenal José Cobo, representantes de las entidades culturales y la organización del viaje.

"La Noche en Blanco (y Amarillo) es una de las muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales y una prueba de la enorme ilusión que el Viaje ha despertado en toda la sociedad", ha subrayado el coordinador nacional, Yago de la Cierva.

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Las entidades adheridas son museos públicos de ámbito nacional, como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales o el Museo Naval.

También participa en esta iniciativa el Museo Thyssen-Bornemisza, centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica o la Fundación Mapfre, o museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro.

Se han unido también entidades públicas y privadas como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

La Noche en Blanco es una iniciativa cultural surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. En España, la primera edición tuvo lugar en Madrid en 2006. Además, se han celebrado ediciones en Burgos, Málaga, Albacete, Barcelona, Bilbao y La Laguna, entre otras.

La que se vivirá con motivo de la visita de León XIV será, también, en Amarillo, en un guiño a los colores de la bandera vaticana.

"No sólo por la presencia del santo padre en nuestro país, sino por iniciativas específicas que distintas entidades adheridas pondrán en marcha para la ocasión, como los museos que, de entre su colección, escogerán algunas piezas especialmente seleccionadas por su consonancia con el magisterio del papa", explica el comité.

A esta noche "llena de arte, fe y cultura" se sumarán también algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico, que abrirán esas horas sus puertas para que los peregrinos puedan visitarlas y rezar en ellas.

Por su parte, la Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerá un concierto en el Auditorio de la Escuela, y en los Teatros del Canal se organizará el evento 'No la debemos dormir', con una programación especial dirigida principalmente a jóvenes que incluirá conciertos, piezas de danza española o sesiones de DJ.

Los museos y entidades adheridas y sus horarios ampliados pueden verse en la web del viaje (www.conelpapa.es). EFE

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EFE

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