Ratifican más de tres años de cárcel a siete 'farderos' que descargaron 1,5 toneladas de hachís en Almería en 2023

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de tres años y tres meses de prisión para siete acusado de haber participado en la descarga de más de 1,5 toneladas de hachís desde una lancha a una furgoneta en la zona de El Bobar de Almería en marzo de 2023.

El alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación de seis de los acusados al estimar que con su acción, como "un eslabón más de la larga cadena que existe en la distribución de la droga", consumaron el delito contra la salud pública por el que fueron detenidos tras ser sorprendidos por los agentes.

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Así, apunta que su objetivo era "llevar los fardos de hachís a su destino, contribuir al traslado de la droga de un lugar a otro" por lo que su labor fue "totalmente necesaria en el transporte de la sustancia estupefaciente" sin que pueda considerarse de accesoria.

Fue el 1 de marzo de 2023 cuando, sobre las 4,10 horas de la madrugada, se interceptó en la línea de costa frente a la carretera AL-3202 una embarcación desde la que siete acusados descargaron de forma conjunta unos 50 fardos de resina de cannabis para trasladarla a una furgoneta con las placas de matrícula dobladas.

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En total, los agentes pudieron intervenir más de 1.592 kilos de hachís de diferente estado de pureza que, según los cálculos realizados, habría alcanzado un valor superior a los 3,4 millones de euros en el mercado ilícito.

En este sentido, cada uno de ellos fue condenado a tres años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública, si bien fueron absueltos de un delito de falsedad documental al que no haberse demostrado que ellos mismos hubieran falseado las placas de matrícula o que conocieran este extremo.

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El fallo de origen, que también les imponía dos multas por importe del valor de la mercancía aprehendida, acordó también la expulsión del territorio español de los acusados una vez cumplidos dos tercios de la pena con la prohibición de volver a España durante nueve años.