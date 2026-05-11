La Liga repartirá dos plazas para la UEFA Futsal 26/27 tras la derrota del Palma

Redacción deportes, 11 may (EFE).- La Liga de Primera División de fútbol sala contará finalmente con dos plazas directas para la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League después de que el Illes Balears Palma no pudiera conquistar el torneo continental por cuarta temporada consecutiva.

El conjunto balear cayó derrotado en la final disputada en Pésaro (Italia) frente al Sporting Club, un resultado que modifica el reparto de billetes europeos para la campaña 2026-27.

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La derrota del vigente campeón continental provoca que las dos plazas españolas para la máxima competición europea regresen a la competición doméstica. De esta forma, serán los dos equipos que alcancen la final por el título de Liga quienes obtengan el pasaporte para disputar la próxima UEFA Futsal Champions League, una circunstancia que añade todavía más valor competitivo a las eliminatorias por el campeonato.

El nuevo escenario supone una importante ventaja para el Barça, que el pasado viernes se aseguró matemáticamente la primera posición de la fase regular y, por tanto, el factor pista durante todas las eliminatorias y así el conjunto azulgrana, ausente desde hace tres años del torneo, parte ahora como uno de los grandes favoritos no solo para conquistar el título liguero, sino también para garantizarse la presencia en Europa la próxima temporada.

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También sale beneficiado ElPozo Murcia, que tendrá ventaja de campo hasta una hipotética final gracias a su posición en la clasificación. El conjunto murciano afronta así el tramo decisivo del campeonato con el doble objetivo de pelear por el título y regresar a la máxima competición continental.

La eliminación del Palma pone además fin a una etapa histórica del club balear en Europa. El conjunto isleño buscaba convertirse en el primer equipo capaz de enlazar cuatro títulos consecutivos en la UEFA Futsal Champions League, aunque finalmente el Sporting Club evitó el récord en la final celebrada en tierras italianas. EFE

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