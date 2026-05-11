El Gobierno francés promete que habrá sanciones tras la agresión a un futbolista de 9 años

París, 11 may (EFE).- La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, prometió este lunes que se adoptarán "todas las sanciones que sean necesarias" tras la agresión a un niño de nueve años al finalizar un torneo de fútbol el viernes pasado en el departamento de Paso de Calais (norte).

"Después de haber hablado con la Federación Francesa de Fútbol y el prefecto del departamento, todas las sanciones necesarias deberán adoptarse por parte de las instancias federativas contra los jugadores y el club implicados", advirtió Ferrari, en un comunicado.

PUBLICIDAD

Según denunció su club, Mattheo Routier, futbolista 9 años del AS Auchy-les-Mines, fue "derribado al suelo" y recibió "patadas en la cabeza y en el cuerpo" por parte de cinco niños del equipo contrario, el AFC Creil, durante una final de un torneo infantil disputado en Vendin-le-Vieil (Paso de Calais).

Mattheo, quien tuvo que ser evacuado en camilla y hospitalizado para someterse a exámenes médicos, ya se encuentra, aparentemente, recuperado.

PUBLICIDAD

La agresión, no obstante, ha conmocionado al mundo del fútbol en Francia por tratarse de jugadores tan jóvenes. EFE