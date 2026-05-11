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El Deportivo presenta alegaciones por la tarjeta amarilla de Yeremay

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A Coruña, 11 may (EFE).- El Deportivo ha remitido al Comité de Competición de la Federación Española alegaciones a la tarjeta amarilla que vio el pasado viernes el extremo Yeremay Hernández durante el partido contra el Cádiz (0-1), informó este lunes el club blanquiazul.

En el tiempo de prolongación de la primera parte del duelo en el Nuevo Mirandilla, el internacional sub-21 se fue al suelo tras una carga de Sergio Ortuño dentro del área gaditana. El colegiado no pitó penalti y, además, amonestó a Yeremay por “dejarse caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción", expuso en el acta.

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El Deportivo aporta "vídeos y una secuencia de fotos" como pruebas, así como "antecedentes de la presente temporada en otros partidos y jugadas similares" para evitar que Yeremay sea sancionado y pueda jugar el próximo domingo contra el Andorra en Riazor, en la cuadragésima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

El conjunto de La Coruña es segundo de la tabla, con 41 puntos, los mismos que el Almería, a cuatro del líder, el Racing de Santander, en la pugna por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. EFE

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dmg/cmm

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EFE

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