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El chileno Tabilo encabeza, junto a Berretini, Munar y Bergs, los favoritos en Valencia

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Valencia, 11 may (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo encabeza, junto al italiano Matteo Berrettini, extop ten y finalista de Wimbledon; el belga Zizou Bergs y los argentinos Ugo Carabelli y Sebastián Baez, el grupo de favoritos de la Copa Faulconbridge, cuya fase previa comienza hoy en el CT Valencia, en una edición en la que estrenará nueva categoría como ATP Challenger 175.

El torneo, que se disputará sobre tierra batida, también cuenta en el cuadro final con la participación destacada del La nómina de jugadores sudamericanos la completan el también argentino Francisco Comesaña, el boliviano JuanCarlos Prado Ángelo, finalista del Roland Garros júnior de 2023, y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, exnúmero uno del ránking juvenil de la ITF.

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Los representantes de la Armada española están encabezados por Jaume Munar, segundo cabeza de serie, Daniel Mérida, Pablo Carreño y el componente emocional lo pondrán los jugadores locales Roberto Bautista y Bernabé Zapata, ya que el castellonense ha anunciado su retirada al final de la temporada, mientras que el valenciano se despide del tenis profesional en este torneo.

Entre los principales nombres de la fase previa que comienza este lunes destaca la figura el noruego Nicolai Budkov Kjaer, considerado una de las grandes promesas del tenis mundial tras proclamarse campeón junior de Wimbledon 2024 y alcanzar el número uno del ránking ITF junio.

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La previa contará además con tenistas consolidados del circuito internacional como el alemán Henri Squire, el estadounidense Stefan Kozlov, el japonés Taro Daniel, el italiano Stefano Napolitano y el suizo Remy Bertola.

La representación española estará encabezada por jugadores del circuito nacional e internacional como Carlos López Montagud, Carlos Sánchez Jover, Alejandro Juan Mano, Sergi Fita Juan, Mario Mansilla Díez y Alejo Sánchez Quílez. EFE

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EFE

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