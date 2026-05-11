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Abuelo y padrastro niegan abuso sexual a una menor en Ferrol: "Es problemática"

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El abuelo paterno y la pareja sentimental de la madre de una joven nacida en 2006, acusados de un delito continuado de agresión sexual cuando la misma era menor de edad, han negado los hechos que se les imputan y han coincidido en que la denunciante es "mentirosa" y "problemática".

"Era muy difícil convivir con ella, siempre fue cruzada, desde pequeñita", ha declarado el abuelo durante el juicio que se celebra este lunes y martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

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"El día a día era tremendo, no se podía vivir con ella", ha recalcado tras reiterar que "jamás" le hizo tocamientos. "Nunca fue una niña de fiarse de ella, fue muy problemática siempre", ha indicado.

En la misma línea, el padrastro -- actual compañero de la progenitora -- ha corroborado que la menor era "problemática". Cuestionado por el motivo de la denuncia ha apuntado a "malas compañías". En su opinión, "quería irse de casa".

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"Por la libertad que no le dábamos, por los castigos que le poníamos por las cosas que hacía como mentir y robar", ha explicado para añadir que la niña "se había escapado varias veces y quería irse definitivamente".

TESTIMONIO DE LA JOVEN

En contraposición, la presunta víctima ha confirmado a través de videoconferencia que ambos hombres abusaron sexualmente de ella de manera reiterada. "Hubo ocasiones en las que me despertaba con la mano de mi abuelo en mi vagina cuando yo tenía siete u ocho años", ha concretado. Además, ha asegurado que este hombre le ofreció dinero a cambio de sexo.

Respecto a la pareja de su madre, ha relatado que "cuando empezaron los tocamientos faltaban tres meses para cumplir los 10 años". "La penetración duró hasta que se enteró mi madre cuando yo tenía 15", ha expuesto.

Según recoge el escrito del Ministerio Público, los hechos delictivos del primer acusado tuvieron lugar a lo largo de los años 2013 y 2014 y del segundo procesado desde 2015 hasta 2022. Ambos ocurrieron en sendas viviendas familiares situadas en la localidad de Ferrol.

Entre otras medidas, Fiscalía solicita para el abuelo la pena de 14 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual de introducción de miembros corporales por vía vaginal, con intimidación, a menor de edad, y prevaliéndose de parentesco, así como una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

Por otro lado, para el padrastro pide 12 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal e introducción de miembros corporales por vía vaginal, prevaliéndose de parentesco por afinidad y de convivencia, además de una indemnización de 12.000 euros.

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EuropaPress

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