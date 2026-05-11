2-0. El Madrid CFF vuelve a ganar y alarga el bache del Sevilla

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El Madrid CFF impuso su ley en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada (2-0) para regresar a la senda del triunfo tras seis jornadas sin ganar y acentuar la crisis de un Sevilla que encadena su sexta derrota seguida.

El conjunto madrileño se llevó los tres puntos en el cierre de la vigésimo octava jornada de la Liga F Moeve, en un duelo con escaso impacto clasificatorio —con el descenso y las plazas europeas ya decididas— pero que evidenció qué equipo compitió con mayor determinación. Dos golpes certeros, uno en cada mitad, marcaron la diferencia.

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El primero llegó en el minuto 26. Natasa Andonova dibujó un centro preciso desde la izquierda que encontró la poderosa irrupción de Mónica Hickmann. La lateral izquierdo se elevó por encima de todas, imponiendo su físico para cabecear a la red e inaugurar el marcador.

El Sevilla, obligado por el resultado, dio un paso al frente tras el descanso, pero lo hizo más con ímpetu que con claridad. Con el paso de los minutos se fue partiendo, dejando espacios que el Madrid CFF supo esperar.

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Ya en el tramo final llegó la sentencia. Marina Rivas filtró un pase al espacio que aprovechó Nerea Sánchez. La internacional chilena tiró de velocidad para superar a su marca y definió con acierto ante la salida de Esther Sullastres para firmar su primer gol de la temporada y afianzar al Madrid CFF en la décima posición. EFE

avm/sab

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