1-2. La Real Sociedad B gana y hunde más al Huesca

Huesca, 11 may (EFE).- La Real Sociedad B venció en el Alcoraz (1-2) al Huesca, que no sale del descenso, mientras que el filial donostiarra ha conseguido tres puntos cruciales para lograr la permanencia.

No tuvo un dominador claro el partido en sus inicios, aunque el Huesca salió muy concienciado de lo mucho que se jugaba y le metió una marcha más que su rival, pero no pudo hacerse con el mando del partido en el centro del campo estando más poblado por parte de los donostiarras.

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La Real Sociedad B inauguraría el marcador en el minuto 27 por medio de Aztiazarán, de un cabezazo perfecto estando libre de marca, tras un centro de Aguirre. En el minuto 77 Ochieng hizo el 0-2 y en el 93 Escobar acortó distancias para el Huesca, ya con la Real B con 10 jugadores desde el minuto 66 por la expulsión de Rodríguez.

- Ficha Técnica

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1 - SD Huesca: Dani Martín; Abad (Enol Rodrígez, m. 54), Piña, Pulido, Alonso (Ojeda, m. 72); Sielva (Escobar, m. 73), Mier; Luna, Portillo, Liberto Beltrán (Jordi Martín, m. 78); y Enrich (Seoane, m. 78).

2 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Bietia, Kita, Balda (Agote, m. 38); Astiazarán (Gorosabel, m. 80), Carbonell, Aguirre (Lebarbier, m. 73), Rodríguez; Carrera (Marierzkurrena, m. 73), m. y Ochieng (Unax, m. 80).

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Goles: 0-1, m. 27, Aztiazarán; 0-2, m. 77, Ochieng; 1-2, m. 93, Escobar.

Arbitro: Manuel Angel Pérez Hernández. (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla por parte de la SD Huesca a Piña, Pulido, Liberto, Sielva, y por parte de la Real Sociedad B a Aguirre, Kita, Balda, Beitia, Lerbarbier, y roja directa a Rodríguez (m. 66).

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Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo novena jornada de la liga Hypermotion, disputado en el Alcoraz entre el Huesca y la Real Sociedad B, ante 7.563 espectadores. EFE

mp/jl

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