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España busca renovar medallas y sumar puntos olímpicos en el Europeo de Múnich

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Alicante, 10 may (EFE).- La selección española de taekwondo disputa en Múnich (Alemania) el Campeonato de Europa absoluto G4, del 11 al 14 de mayo, con el objetivo de ampliar su historial de medallas continentales y sumar puntos clave en el inicio del proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos.

España acudirá al campeonato con un equipo formado por una combinación de competidores veteranos, varios de ellos medallistas mundiales, olímpicos y europeos, como Adriana Cerezo, Dani Quesada, Iván García o Joan Jorquera, entre otros, junto a una nueva generación de jóvenes deportistas ya asentados en la élite continental, como Laura Rodríguez, Lena Moreno y Violeta Díaz.

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El objetivo del combinado nacional será mantenerse entre las grandes potencias del taekwondo europeo y ampliar un historial que sitúa a España como líder del medallero histórico continental, con 63 medallas de oro, una más que Turquía.

La selección española llega respaldada por los resultados obtenidos en las últimas ediciones del Europeo. En Belgrado 2024 conquistó cuatro medallas, dos de ellas de oro gracias a Adriana Cerezo y Daniel Quesada, además de los bronces logrados por Adrián Vicente e Iván García.

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La regularidad del equipo español en el panorama continental ha sido una constante durante la última década. En Mánchester 2022 logró nueve medallas, mientras que en Sofía 2021 consiguió ocho. Anteriormente, España sumó siete metales en Kazán 2018 y cinco en Montreux 2016.

La expedición española estará formada por Violeta Díaz (-46 kilos), Adriana Cerezo (-49), Laura Rodríguez (-53), Carla Sesar (-57), Elsa Secanell (-62), Lena Moreno (-67), Belén Morán (-73), Tania Castañeira (+73), Jairo Agenjo (-54), Jesús Fraile (-58), Adrián Vicente (-63), Joan Jorquera (-68), Daniel Quesada (-74), Juan Antonio Milán (-80), Sergio Troitiño (-87) e Iván García (+87).

Joan Jorquera, Iván García, Violeta Díaz y Lena Moreno serán los primeros deportistas españoles en entrar en competición y optar a la medalla en la jornada de este lunes.

De forma paralela también se celebrará el Campeonato de Europa de Parataekwondo, en el que competirán los españoles Rachid El Hayani, en la categoría K44 -58 kilos, el 11 de mayo, y Joel Martín, en K44 -63 kilos, un día después. EFE

pvb sm/og

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EFE

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