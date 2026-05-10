Arbeloa cuestiona que Mbappé pueda jugar lo que resta de temporada

Madrid, 10 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, cuestionó este domingo, después de perder 2-0 ante el Barcelona, que Kylian Mbappé pueda volver a jugar alguno de los tres partidos que le restan a su equipo para terminar la temporada.

Mbappé no fue citado para disputar el clásico por lesión. Aunque llegó a entrenarse junto al resto del grupo en las últimas sesiones de trabajo del conjunto blanco, finalmente no entró en la convocatoria.

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Después, en rueda de prensa, Arbeloa dejó dudas sobre su posible regreso a un terreno de juego antes de que acabe el curso en alguno de los encuentros que disputará el Real Madrid frente al Oviedo, Sevilla y Athletic.

"Quedan dos semanas y según evoluciones de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no. Me hubiese gustado que hubiese estado al cien por cien y que hubiese podido jugar desde el principio. Eso es lo que me habría gustado", explicó. EFE

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