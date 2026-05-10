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Diego Epifanio, un coleccionista de ascensos

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Santiago de Compostela, 10 may (EFE).- El burgalés Diego Epifanio presume ya de haber logrado cuatro ascensos a la ACB con cuatro equipos diferentes, después de conducir al Obradoiro a la máxima categoría del baloncesto español tras vencer al Gipuzkoa (85-67) en la última jornada de la liga regular de la Primera FEB disputada este viernes.

“Han sido muchas horas de trabajo lejos de la familia. Acabar la temporada celebrando un ascenso es muy bonito para todos. No pienso mucho en cuántos llevo yo como entrenador porque este es un éxito de mucha gente”, declaró a EFE el entrenador obradoirista.

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Epi llegó al Obradoiro el pasado verano después de que la directiva del Básquet Coruña decidiera prescindir de sus servicios tras el descenso del equipo a Primera FEB, pese a que todavía le restaba un año de contrato.

Esa circunstancia la aprovechó el presidente y máximo accionista del equipo santiagués, Raúl López, para entregarle el equipo de la capital de Galicia, que venía de pegarse un tortazo en su primera campaña en la categoría de plata después de más de una década en la ACB.

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El empresario, dueño del mayor grupo gallego de transporte de viajeros -Monbus-, no lo dudó. El currículum de Epifanio era su mejor aval, con ascensos con tres equipos diferentes: San Pablo Burgos (2017), Breogán (2021) y Coruña (2024).

El nuevo entrenador obradoirista, no obstante, no tuvo un aterrizaje sencillo en Santiago. Su equipo empezó con dudas y dos derrotas ante Menorca y Cantabria que aumentaron la presión sobre una plantilla construida únicamente para lograr el ascenso. Luego llegaron las lesiones de Goran Huskic y Olle Lundqvist, dos de los jugadores que le acompañaron en el viaje de A Coruña a Santiago, y el tropiezo en el derbi ante Ourense, el cual le dejaba sin margen de error por el espectacular ritmo de triunfo de Coruña.

Pero Epifanio nunca dejó de creer en su equipo. La gestión del grupo es una de sus principales virtudes. Y desde esa unión fue cimentando una espectacular dinámica de 13 victorias seguidas, incluida una decisiva en el Coliseum de A Coruña, para acercarse a su cuarto ascenso a la ACB, culminado el pasado viernes en el Multiusos Fontes do Sar.

“Hemos sufrido mucho durante el año. Pero los chicos han demostrado que tanto en los buenos como en los malos momentos han estado siempre juntos, y eso ha sido la clave para que ahora llevemos un par de días de celebración”, manifestó el burgalés.

Epi destacó que en el verano pasado buscaron incorporar “jugadores con hambre, que supieran sufrir pero también disfrutar de una categoría tan exigente como es Primera FEB, ahí creo que se fraguó todo”.

Además, elogió la “capacidad” de su equipo para “levantarse” después de arrancar el curso con dos derrotas “muy duras” porque “cuando mucha gente empezó a dudar de nosotros, dentro seguimos creyendo y eso fue lo que nos llevó a ser los mejores de la liga”. EFE

dmg/og

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EFE

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