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Analizan el ADN de bacterias en tiempo real para guiar la búsqueda de vida en Marte

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Sevilla, 10 may (EFE).- Un equipo internacional liderado desde Andalucía analiza el ADN de bacterias en tiempo real dentro de tubos de lava para guiar la búsqueda de vida en Marte, un avance que permite simular cómo se actuaría en otros planetas sin necesidad de trasladar las muestras a la Tierra.

El grupo de investigadores, liderados por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, ha identificado 'in situ' microorganismos y sus huellas en el interior de cuevas volcánicas de Lanzarote mediante tecnología portátil, sin pruebas de laboratorio externo.

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El avance demuestra que este tipo de análisis sobre el terreno podría realizarse directamente en otros planetas con condiciones ambientales similares, como Marte, sin necesidad de traer las muestras a la Tierra.

Los resultados refuerzan la idea de que los tubos de lava marcianos podrían haber actuado como refugios de vida al ofrecer protección frente a la radiación y condiciones ambientales más estables que la superficie del planeta.

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Además, el estudio ha confirmado que estos entornos son laboratorios naturales que sirven para diseñar estrategias de búsqueda de pruebas de vida extraterrestre.

No solo han estudiado organismos que pueden vivir con materia orgánica, esto es, sustancias que proceden de seres vivos o de sus restos como hojas, raíces, microorganismos muertos o compuestos derivados de ellos, sino también otros capaces de sobrevivir sin ella.

"También hemos identificado huellas de otros que ya no están, y que han quedado conservadas en las rocas, como los fósiles. Esto nos permite detectar indicios de vida pasada, tanto aquí como en otros planetas", ha explicado a la Fundación Descubre la investigadora del IRNAS-CSIC Ana Zélia Miller.

También han comprobado que algunos de los microorganismos analizados presentan una elevada tolerancia a la sal, un rasgo poco habitual, que les permite sobrevivir en condiciones extremas.

El estudio, que publica la revista 'Astrobiology', se ha desarrollado en el tubo volcánico de La Corona (Lanzarote), una cavidad subterránea que se forma cuando la lava fluye por la superficie terrestre y su capa exterior se enfría y solidifica, mientras el interior sigue circulando.

Con las muestras recogidas, los investigadores han obtenido y analizado el ADN en el interior de la cueva mediante un secuenciador portátil que permite identificar en tiempo real qué organismos estaban presentes en el entorno.

"Estas cuevas funcionan como un archivo natural que conserva evidencias de la actividad biológica pasada y presente. Este tipo de huellas resultan de mucho interés en la búsqueda de vida extraterrestre, ya que no siempre es posible detectar organismos vivos, pero sí los rastros que dejan", ha añadido Miller.

El trabajo se enmarca en el programa PANGAEA-X de la Agencia Espacial Europea (ESA), orientado al entrenamiento de astronautas y al ensayo de tecnologías para la exploración planetaria. EFE

mro/bfv/jlg

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EFE

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