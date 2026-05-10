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Salvamento rescata a 55 migrantes de una neumática semisumergida que se dirigía a Canarias

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Las Palmas de Gran Canaria, 10 may (EFE).- La salvamar Al Nair ha rescatado este domingo a 55 inmigrantes que viajaban en una neumática que se encontraba parada y semisumergida en aguas del Atlántico y los está trasladando al puerto de Arrecife, en Lanzarote, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

El avión Sasemar 103, que localizó a la zódiac sobre las 13.00 horas (hora canaria), avistó que uno de los balones estaba semidesinflado, además de que no se movía y que estaba semisumergida, si bien comunicó que no había personas en el agua y que sus ocupantes se encontraban calmados y la neumática permanecía estable, han señalado las fuentes.

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El Centro de Salvamento de Las Palmas movilizó entonces a la salvamar Al Nair, que llegó minutos después de las 14.00 horas (hora canaria) al encuentro de la neumática y procedió al auxilio de los inmigrantes, que estaban en aparente buen estado de salud, han indicado las fuentes.

La salvamar Al Nair está previsto que llegue al puerto de Arrecife sobre las 18.00 horas (hora canaria) y lleva a remolque la neumática, por lo que su navegación es más lenta, según han precisado las fuentes de Salvamento.

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Este domingo han desembarcado en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, más de 100 inmigrantes que viajaban en un cayuco "abarrotado", que ha sido escoltado por la salvamar Alpheratz y después por la Menkalinan para asegurar su llegada al muelle, tras ser localizado a unos tres kilómetros de la playa de Las Galletas. EFE

(foto)

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EFE

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