100 años de IBM en España, del referéndum de la Constitución a las Olimpiadas de Barcelona

Madrid, 10 may (EFE).- IBM, una de las compañías referentes mundiales en nube híbrida, inteligencia artificial (IA) y computación cuántica, cumple cien años en España, un periodo de continua transformación con presencia en el referéndum de la Constitución, los Juegos Olímpicos de 1992 o en la creación del MareNostrum.

La compañía, conocida como el 'gigante azul', fue fundada en 1911 en Estados Unidos resultado de la fusión de cuatro empresas y durante sus primeros años de vida se dedicó a fabricar y vender máquinas de diversa índole, entre las que se encontraban sistemas para el control de empleados, cortadoras de carne y queso o tabuladoras.

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De hecho, como ha recordado el presidente de IBM en España, Horacio Morell, fueron precisamente unas informaciones que leyó el rey Alfonso XIII en el periódico sobre el potencial de las maquinas tabuladores lo que propició la llegada de IBM a España en 1926, ya que mandó a Fernando de Asúa -primer presidente de IBM en España- a Francia para que investigase sobre su funcionamiento.

Tal fue así que en 1926 Telefónica se convirtió en el primer cliente de IBM en España al incorporar tecnología tabuladora para gestionar la creciente complejidad de sus operaciones, entre las cuales se encontraba la clasificación de la información de los clientes, una tarea que antes anotaban en cartones a mano.

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A partir de ese momento, otras compañías industriales comenzaron a apoyarse en estos sistemas, aunque la verdadera transformación de IBM comenzó a las puertas de la década de los 60 con la informática electrónica, una tecnología que Renfe utilizó en 1958 al instalar el primer ordenador operativo del país, un IBM 650.

Dos años después, IBM estrenó su modelo 1401, un ordenador que se instaló en empresas como Galerías Preciados, Catalana de Gas o Sevillana de Electricidad.

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Asimismo, en 1965, IBM presentó en Barcelona el System/360, que fue el primer gran sistema de computación de la familia mainframe, un precursor de la tecnología que hoy en día miles de empresas continúan incorporando.

Otros hitos que la compañía alcanzó en los siguientes años fueron la creación de los TPVs -en 1977 introdujeron los primeros en El Corte Inglés-; la construcción en 1974 de la fábrica de Valencia, la primera de IBM en España, o la integración de los ordenadores de IBM en las sucursales de La Caixa en 1984, el primer banco del mundo que lo hizo.

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Asimismo, Morell explica que uno de los hitos de los que más orgullosos se sienten es de haber acompañado al país durante la transformación que vivió en 1978, ya que IBM fue la empresa encargada de procesar el recuento de los votos del referéndum de la Constitución.

De hecho, IBM ha estado presente en el país durante las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, durante la II República y en la democracia.

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IBM también fue el socio tecnológico de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, de la Exposición de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Sídney en 2004, para los cuales IBM España envío a 500 trabajadores.

En la actualidad, España está bien posicionada para convertirse en un referente de innovación respecto a otros países consecuencia de la geografía, las comunicaciones y el talento, asegura el presidente de IBM en España.

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Una posición que España comenzó a ganarse a través de su apuesta por la supercomputación, cuyos hitos iniciales fueron el acuerdo para instalar el superordenador MareNostrum en 2005 y la creación del Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

De hecho, la inauguración del primer Centro de Computación Cuántica en San Sebastián en 2025, equipado con un IBM System Two, situó al país entre los pocos del mundo con acceso a computación cuántica avanzada. Además, Morell avanzó esta semana que quieren traer a este centro uno de los tres ordenadores cuánticos más avanzados de la compañía, que será tolerante con la corrección de errores.

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Por otro lado, IBM, que está dirigiendo su estrategia en los últimos años hacia el cloud híbrido, la inteligencia artificial y el software de código abierto (open source), ha abierto un centro internacional de venta digital en Valencia. EFE