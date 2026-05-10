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0-1. El Como 1907 de Cesc Fábregas se clasifica a Europa por primera vez en su historia

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Roma, 10 may (EFE).- El Como 1907, dirigido por el español Cesc Fàbregas, venció este domingo por la mínima al Hellas Verona (0-1), ya descendido matemáticamente, y aseguró su clasificación a competiciones europeas por primera vez en su historia.

Era una jornada clave para el Como en su objetivo de asegurar los tres puntos y la ansiada plaza europea, aún pendiente de en qué competición recalará.

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El conjunto del lago homónimo que da nombre a la ciudad mantiene incluso opciones de Liga de Campeones a falta de dos jornadas, al situarse a dos puntos del Milan, que tiene un partido menos.

El Como, equipo revelación esta temporada, lo logró en un partido muy sufrido, que ganó por la mínima, contra un Verona ya descendido a la Serie B y sin nada en juego, que aun así no se lo puso fácil al equipo de Fàbregas.

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El Verona no vio la pelota en la primera mitad, pero el Como tampoco concretó ni consiguió siquiera meter miedo al conjunto dirigido por Paolo Sammarco, descendido matemáticamente desde hace una jornada.

Ante un estadio prácticamente vacío y en un partido que se auguraba fácil para los de Fàbregas, el gol se hizo esperar. No fue hasta el minuto 71 que el griego Anastasios Douvikas abrió la lata y selló los tres puntos históricos para el Como.

No fue tarea sencilla, tuvieron que pelearlo tras un Verona que en los últimos minutos les puso en dificultades.

El conjunto dirigido por el técnico catalán llegó incluso a ver cómo le marcaban un gol, posteriormente invalidado por el VAR. Aun así, la solidez defensiva sigue siendo una de sus grandes señas de identidad de un equipo que apenas encajó 28 tantos esta temporada y, entre las cinco grandes ligas europeas, solo Arsenal (26) y Paris Saint-Germain (27) presentan mejores registros.

Al Como le pesaron los nervios al principio, después de que antes de esta victoria solo hubiera ganado uno de sus últimos cinco partidos en la Serie A, tras una racha previa de cinco triunfos consecutivos. Pero los superó por un estrecho margen para acercarse al sueño de competir en el estadios europeos la próxima temporada.

Además, con esta victoria, es la primera vez en la historia del Como que logran dos victorias en una misma temporada contra los veroneses.

Le quedan dos jornadas fundamentales al Como en su sueño de alcanzar la 'Champions', recibe en la penúltima jornada en casa al Parma y cierra la temporada con su visita al Cremonese en Cremona. EFE

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EFE

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