Espana agencias

Vox Huelva culpa al Gobierno de la muerte de los agentes "al mantener leyes permisivas con el narco"

Guardar
Google icon
Imagen MO475ZUHGJA5DP5EPTVKPL73UA

El cabeza de lista de Vox al 17M por Huelva, Rafael Segovia, ha querido, "en nombre de Vox España y de todos los españoles de bien", transmitir su "más sincero pésame" a las familias de los agentes fallecidos en la costa de Huelva durante la persecución de una narcolancha. Asimismo, ha dicho que lo ocurrido es "culpa absoluta del Gobierno central", porque "mantiene unas leyes muy permisivas con el narcotráfico que incluso hacen que muchos jóvenes de la Costa se planteen esta actividad delictiva como una alternativa laboral".

Del mismo modo, ha deseado una "rápida recuperación" a los heridos en la operación, a los que ha mandado "un abrazo enorme de todo Vox para ellos y sus familias, y muchísimo ánimo". Tras asistir a la misma funeral, Segovia se ha referido a la "tristeza absoluta en la que desde ayer está sumida Huelva" y ha recordado también a los agentes que sufrieron una circunstancia "más o menos similar" en Barbate.

PUBLICIDAD

Segovia ha lamentado que las leyes "impiden que los agentes puedan defenderse con la contundencia necesaria en muchas ocasiones", señalando que "estas situaciones ocurren porque el Gobierno lo permite". "Ellos tienen la capacidad de tomar medidas y terminar con el narcotráfico sin necesidad de tener que dar un solo tiro. Pero si hubiera que darlo, nuestras fuerzas del orden están preparadas para ello. Sólo necesitan que el Gobierno les permita hacerlo", ha dicho.

Por eso, según ha explicado, Vox "no se ha colocado junto al resto de autoridades políticas", ya que "no quieren" formar parte "de ese Estado que se resigna una y otra vez a guardar un minuto de silencio, a hacer un homenaje y si te he visto no me acuerdo". En este sentido, Segovia ha defendido que "ha llegado la hora de tomar las medidas necesarias para que nuestros agentes puedan defenderse".

PUBLICIDAD

Por eso, en sus palabras, "es el momento de trabajar" y su formación no ha suspendido la campaña. Al respecto, el candidato ha explicado que, "de la misma manera que muchos guardias civiles están hoy ocupando sus puestos, velando por nuestra seguridad; o que los médicos trabajan en los hospitales, los políticos tenemos que ponernos a trabajar más que nunca y tomar las medidas para que no se repita una circunstancia como esta".

El candidato ha dicho también que "desde el Gobierno deberían pedir perdón" y ha manifestado que "aunque están muy bien los minutos de silencio, los homenajes y Huelva ha dado, una vez más, un ejemplo de lo que es un funeral absolutamente respetuoso", ha insistido en que "los que gobiernan deben de tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir".

"Y si ellos no son capaces de hacerlo, que nos dejen a nosotros", ha afirmado, pidiendo en este punto a los ciudadanos "que nos den la oportunidad de terminar con esta lacra que es el narcotráfico".

ASISTENCIA AL FUNERAL

Respecto a la asistencia al funeral por parte de Vox, Rafael Segovia ha señalado que tanto él como los otros representantes de la formación que han asistido lo han hecho "a título personal". "No hemos querido hacerlo a título oficial porque nos parece que aquí debe primar lo personal", ha explicado.

Segovia ha destacado que su trayectoria profesional como médico generalista está "muy vinculada a la Guardia Civil desde hace más de 40 años". "Conozco a la familia de Germán. Es penosísimo, sentimos mucho dolor por lo que ocurre y sé lo que están sintiendo estas familias. Cuando estaban pasando los féretros, he visto a una hija y a su madre abrazar a su padre, como pensando que podía haberle tocado a él", ha asegurado.

Por ello, ha concluido señalando que "no basta con derramar lágrimas o con rezar, lo cual es inevitable y hay que hacerlo", ya que "nuestra misión es tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Armengol tilda de "antipatriótica" a la derecha por "criticar" a España en el extranjero

Infobae

Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en una disputa de tráfico en Sevilla

Infobae

El presidente de la Xunta de Galicia reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

Infobae

Sabalenka, eliminada en tercera ronda tras perder con Cirstea

Infobae

0-0. Un empate con sabor a castigo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”