Rull alerta de que "las faltas de respeto xenófobas son más habituales que nunca" en el Parlament

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha alertado de que "las faltas de respeto xenófobas son más habituales que nunca en el hemiciclo" y ha abogado por dotar a la Cámara catala de instrumentos más robustos para acabar, ha dicho, con la sensación de impunidad total.

Lo ha dicho este sábado en una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, en referencia a la última petición de la Mesa a la Comisión del Estatuto del Diputado para investigar las palabras del diputado de Vox Alberto Tarradas, quien dijo que "de momento" no deportarían a la diputada de ERC Najat Driouech.

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"Hay determinadas expresiones de falta de respeto, de insultos, que no pueden ser aceptables, y discursos profundamente deshumanizadores", ha lamentado Rull.

También se ha referido al paquete con un falso explosivo (un libro con un circuito electrónico) y una nota con "mensajes racistas y homófobos, de extrema derecha" que recibió el Parlament el miércoles y que tenía como destinatario el grupo de la CUP.

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"No es aceptable que en sede parlamentaria los representantes del pueblo de Cataluña sean amenazados por llevar a cabo su actividad. No es aceptable. Ante amenazas, ante insultos, tenemos que ser muy contundentes siempre y en todos sitios", ha zanjado.

Asimismo, ha explicado que el día anterior a la llegada del paquete que obligó a desplegar a los especialistas en explosivos de los Mossos d'Esquadra, los Comuns recibieron un paquete similar pero con un libro normal y al que, por tanto, el escáner de seguridad no detectó como inusual.

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