Martín Demichelis: "Espero mucho más de nosotros"

Palma, 9 may (EFE). - El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, ha evitado fijarse en su rival de este domingo, el Villarreal, y ha hecho hincapié en el rendimiento de su equipo porque espera "mucho más".

"El equipo está bien, todos los convocados están al cien por cien para competir como queremos ser. Más de lo que espero de ellos, espero mucho más de nosotros: Jugamos en nuestro estadio, donde hemos jugado muy buenos partidos y tenemos que seguir en esa línea", ha explicado este sábado en la rueda de prensa previa al partido.

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La competencia en la zona baja es máxima: "Los equipos de abajo van a seguir ganando, no era demagogo cuando decía que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, yo soy un convencido de que hay que mirarse a uno mismo. Hay que agarrarse a uno mismo para estar más cerca del objetivo. Intentemos sacar los doce puntos, empezando por mañana", ha afirmado.

El argentino ha comentado que la semana ha sido muy positiva para el Mallorca: "Una semana larga, el viernes jugamos los primeros y ahora jugamos en domingo, nos vino bien para recuperar, para mejorar a algunos de los que venían atrasados en lo físico y para convivir. Fue un golpe anímico para nosotros, fue una linda semana".

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Sobre el domingo ha advertido: "Mañana son 95 minutos y todo es diferente".

Del Villarreal ha dicho que "es un equipo que transita a un nivel y velocidad extraordinarios", y que sus futbolistas deben estar "preparados para el error" porque "hay mucha cantidad de aciertos y errores".

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Ante la sanción por acumulación de tarjetas amarillas de Pablo Maffeo, Demichelis ha confirmado que este domingo será Mateu Jaume el elegido en el lateral derecho: "Entrena súper bien desde hace tiempo, ha hecho que Maffeo sea mejor y está súper preparado para mañana", añadió.

Por último, el entrenador bermellón ha hecho un nuevo llamamiento a su afición: "Tuvimos un gran recibimiento contra el Espanyol, también era nuestro primer partido como staff de local y se lo devolvimos con un triunfo", y sentenció con una expresión en catalán: "Mañana, todos de rojo".EFE

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