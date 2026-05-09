Espana agencias

Martín Demichelis: "Espero mucho más de nosotros"

Guardar
Google icon

Palma, 9 may (EFE). - El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, ha evitado fijarse en su rival de este domingo, el Villarreal, y ha hecho hincapié en el rendimiento de su equipo porque espera "mucho más".

"El equipo está bien, todos los convocados están al cien por cien para competir como queremos ser. Más de lo que espero de ellos, espero mucho más de nosotros: Jugamos en nuestro estadio, donde hemos jugado muy buenos partidos y tenemos que seguir en esa línea", ha explicado este sábado en la rueda de prensa previa al partido.

PUBLICIDAD

La competencia en la zona baja es máxima: "Los equipos de abajo van a seguir ganando, no era demagogo cuando decía que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, yo soy un convencido de que hay que mirarse a uno mismo. Hay que agarrarse a uno mismo para estar más cerca del objetivo. Intentemos sacar los doce puntos, empezando por mañana", ha afirmado.

El argentino ha comentado que la semana ha sido muy positiva para el Mallorca: "Una semana larga, el viernes jugamos los primeros y ahora jugamos en domingo, nos vino bien para recuperar, para mejorar a algunos de los que venían atrasados en lo físico y para convivir. Fue un golpe anímico para nosotros, fue una linda semana".

PUBLICIDAD

Sobre el domingo ha advertido: "Mañana son 95 minutos y todo es diferente".

Del Villarreal ha dicho que "es un equipo que transita a un nivel y velocidad extraordinarios", y que sus futbolistas deben estar "preparados para el error" porque "hay mucha cantidad de aciertos y errores".

Ante la sanción por acumulación de tarjetas amarillas de Pablo Maffeo, Demichelis ha confirmado que este domingo será Mateu Jaume el elegido en el lateral derecho: "Entrena súper bien desde hace tiempo, ha hecho que Maffeo sea mejor y está súper preparado para mañana", añadió.

Por último, el entrenador bermellón ha hecho un nuevo llamamiento a su afición: "Tuvimos un gran recibimiento contra el Espanyol, también era nuestro primer partido como staff de local y se lo devolvimos con un triunfo", y sentenció con una expresión en catalán: "Mañana, todos de rojo".EFE

1012193

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox mantiene la campaña y dice que el luto es pedir políticas que protejan a los agentes

Infobae

JJpD pide al CGPJ que investigue si se instalaron sistemas de escucha o espionaje en dependencias judiciales

JJpD pide al CGPJ que investigue si se instalaron sistemas de escucha o espionaje en dependencias judiciales

Coco Gauff acaba con el sueño de la argentina Solana Sierra en tercera ronda

Infobae

Las Palmas, sin margen de error ante un Andorra sin Piqué en la grada

Infobae

La primera ingresada con sospechas de hantavirus sigue con tos en un hospital de Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento