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Edu Expósito: "Han sido dos errores que no se pueden conceder"

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Sevilla, 9 may (EFE).- El mediapunta Edu Expósito lamentó mucho este sábado la derrota 2-1 en el campo del Sevilla, que llegó con una remontada en la recta final del choque, y dijo que “han sido dos errores que no se pueden conceder" con lo que se están "jugando".

"No puede ser. Les hemos dado el partido. Se han metido con un central hasta la cocina", insistió el futbolista del conjunto barcelonés en los micrófonos de Movistar.

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"Nos vamos a dejar la vida. Quedan tres partidos y siempre es lo mismo, pero no me puedo caer ni voy a dejar que se caiga nadie”, dijo Edu Expósito, quien también se quejó del 2-1 del Sevilla porque para él "hay falta en el segundo gol de ellos. Choca y no le deja jugar el balón”.

"Han sido dos errores muy claros porque estábamos compitiendo muy bien. Lógicamente ellos van a llegar a nuestra portería pero hemos concedido cuando no tenemos que conceder. Esta vez no se podía escapar”, insistió. EFE

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lhg/agr/apa

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EFE

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