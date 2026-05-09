Dos activistas de la Flotilla, en huelga de hambre en Pamplona para denunciar detenciones

Pamplona, 9 may (EFE).- Los activistas Patxi Calleiras y Lander Aurrekoetxea, navarros que han formado parte de la última Global Sumud Flotilla, han anunciado este sábado que van a comenzar una huelga de hambre para protestar contra las detenciones de quienes participaban en esa misma flotilla, incluidos el hispano palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

El anuncio lo han realizado en una concentración en la Plaza de las Merindades de Pamplona, poco después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya anunciado que las autoridades de Israel han comunicado al consulado de España en Tel Aviv que el activista hispano palestino Saif Abukeshek será liberado "en las próximas horas".

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"Nos acabamos de enterar de una noticia muy positiva y es que el Ministro Albares acaba de anunciar que parece ser que Saif será puesto en libertad. Nosotros, de cualquier manera, vamos a empezar la huelga de hambre a partir de las 14:00 horas del mediodía de hoy", ha anunciado Aurrekoetxea.

Los dos activistas comenzarán la huelga en la librería Katakrak de Pamplona.

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Aurrekoetxea ha explicado que la huelga tiene dos objetivos.

"Por un lado, vamos a denunciar la detención que se produjo de 177 personas en el contexto de la flotilla a más de 700 millas" de Israel, ha expuesto.

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Ha dicho que quieren "denunciar que es un acto de piratería, un secuestro ilegal de personas que iban a hacer una labor humanitaria a Gaza y a llevar ayuda humanitaria abriendo un corredor y rompiendo el bloqueo que Israel actualmente está perpetrando en Gaza".

"Por otro lado, queremos solicitar sanciones por ese mismo hecho y la libertad de nuestros compañeros desplazados a Israel, secuestrados, Saif y Thiago, de los que, a pesar de las noticias que ahora mismo estamos leyendo, nos seguimos preocupando y vamos a dar por hecho que la situación no ha cambiado", ha explicado sobre el segundo objetivo.

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Ha añadido que también acudirán a la Plaza de las Merindades todos los días a las 12:30 horas a realizar una concentración.

"Queremos denunciar el hecho de que hay 9.000 presos palestinos, muchos de ellos no han tenido ningún juicio ni nada por el estilo, y la vulneración de los derechos humanos y del Derecho penal internacional es algo que impele a los Gobiernos, impele a los Estados", ha comentado.

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Ha agregado que "mientras ellos no hagan nada más que símbolos y gestos, la sociedad civil tendrá que seguir haciendo cosas como la flotilla o seguir haciendo cosas como las que hacemos en la calle, permanentemente manifestándonos y denunciando la situación".

Otros dos activistas van a comenzar también una huelga de hambre en Bilbao.

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En la concentración en la que han anunciado la huelga en Pamplona, se han coreado frases como 'Liberad a los detenidos', 'Boicot a Israel', 'Vosotros sionistas, sois los terroristas', 'Las tierras robadas serán recuperadas', 'No es la tierra prometida, es la tierra palestina' o 'Liberad Palestina'.

También se han desplegado banderas palestinas y carteles con las imágenes de Abukeshek y Ávila en los que se había escrito 'Secuestrados por defender los derechos humanos'.

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Saif Abukeshek fue detenido el pasado 30 de abril en aguas griegas por Israel cuando viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y fue trasladado junto al activista brasileño, Thiago Ávila, al centro de detención de Shikma, en la ciudad israelí de Ashkelon. EFE

(foto)

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