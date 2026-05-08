Vox señala a Sánchez por la muerte del guardia civil: "Abandona a quienes se juegan la vida contra el narco"

El candidato de Vox a la Presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado este viernes el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil durante una persecución con una narcolancha en las costas de Huelva, donde también han resultado heridos otros tres agentes. En este contexto, Gavira ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "abandono" y la falta de protección del Instituto Armado ante este tipo de altercados.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Gavira criticado que el Gobierno de Sánchez "abandona a quienes se juegan la vida por defender las costas".

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"Años de negligencia, falta de medios y permisividad han dejado vía libre a las mafias que hoy actúan con una impunidad insoportable", ha reprochado el candidato de Vox a la Presidencia, quien también ha trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima. "Todo nuestro apoyo y cariño a la familia, amigos y compañeros del agente fallecido; descansa en paz", ha concluido Manuel Gavira.

La Guardia Civil ha informado este viernes del fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

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Asimismo, ha indicado que, además del fallecido, otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Así, desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.