Espana agencias

Ogier se coloca líder, tras la segunda jornada del Rally de Portugal

Guardar
Google icon

Lisboa, 8 may (EFE).- El francés Sébastien Ogier, de Toyota Gazoo Racing, se colocó este viernes al frente del Rally de Portugal tras mostrarse intratable en la segunda jornada de la prueba, con victorias en tres de las siete etapas disputadas hoy.

Ogier, actual campeón del mundo y el piloto con más victorias en el rally portugués, con siete, demostró su mejor versión sobre todo durante la tarde, y ahora lidera la carrera con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 25,2 segundos.

PUBLICIDAD

Le siguen de cerca el Hyundai del belga Thierry Neuville, que se encuentra a 3,7 segundos tras ganar dos de las etapas de este viernes, y su compañero de equipo, el finlandés Sami Pajari, a +11,5.

Los pilotos al frente del Rally de Portugal sacaron provecho de la mala suerte del francés de Hyundai, Adrien Fourmaux, quien en la octava etapa del rally, en Góis, se salió de la carretera y sufrió un pinchazo en la rueda delantera derecha y en la trasera derecha.

PUBLICIDAD

Fourmaux le había arrebatado el liderato a Oliver Solberg (Toyota Gazoo Racing) durante la mañana y estaba siendo uno de los más rápidos del día, pero los 28 segundos que perdió aquí lo relegaron al sexto puesto.

También ha sido un viernes complicado para el español Dani Sordo, quien acabó perdiendo tiempo durante la mañana por haber elegido neumáticos duros, mientras que por la tarde la parte delantera de su Hyundai i20 N sufrió daños al golpear la grava tras un salto.

El Rally de Portugal se dirige este sábado hacia el norte luso para una jornada maratoniana de nueve etapas en las localidades de Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Paredes, Lousada y Amarante, la más larga de la prueba, con 26,24 kilómetros. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maíllo hace campaña en el lugar donde se estrenó como profesor de Latín hace 36 años

Infobae

Hallan un cadáver en vertedero de Fuerteventura que podría ser de una mujer desaparecida

Infobae

Jessie Reyez y Elyanna lanzan 'Illuminate', el cuarto sencillo del álbum del Mundial

Infobae

23-18. Elda Prestigio, a semifinales de la Copa de la Reina con Malena Valles protagonista

Infobae

La franco mexicana Lou López-Sénéchal, del Jairis, operada otra vez de su rodilla derecha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”