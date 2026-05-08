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Martín Landaluce entra en la segunda ronda de Roma tras la baja de Vacherot

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Roma, 8 may (EFE).- El español Martín Landaluce accedió a segunda ronda del Masters 1.000 de Roma como repesca o 'lucky loser' después de haberse quedado a las puertas del cuadro principal tras caer en la ronda clasificatoria ante el italiano Andrea Pellegrino.

El madrileño, número 94 del ránking, fue eliminado en un encuentro de 2 horas y once minutos en el Foro Itálico, pero finalmente avanzará de forma directa a la segunda ronda sin necesidad de jugar la primera, tras la baja del monegasco Valentin Vacherot.

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En su estreno en el cuadro final, Landaluce se medirá el sábado al croata Cilic, un jugador con amplia trayectoria en el circuito que fue número 5 del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2014, además de semifinalista en el Masters 1.000 de Roma en 2018.

Landaluce, nacido en Madrid en 2006 y formado en la Rafa Nadal Academy, está considerado una de las grandes promesas del tenis español.

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En marzo de 2026 firmó el mejor resultado de su carrera hasta la fecha al alcanzar los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, convirtiéndose en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar esa ronda en un torneo de esta categoría.

Además, este año logró adentrarse por primera vez entre los cien primeros del ránking ATP tras su participación en el Masters 1.000 de Madrid. EFE

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EFE

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