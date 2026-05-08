Luis García receta ambición y contundencia para ganar en Andorra el próximo domingo

Las Palmas de Gran Canaria, 8 may (EFE).- Contundencia en las dos áreas y mentalidad ganadora es la receta del entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, para que su equipo se lleve los tres puntos de Andorra el próximo domingo, y mantener así sus opciones de ascenso directo a Primera División.

El preparador ovetense ha asegurado este viernes en rueda de prensa que a pesar de la trascendencia del partido, mantiene el "equilibrio interno" para afrontarlo de la mejor manera, y espera que también lo hagan sus futbolistas en el tramo final de LaLiga Hypermotion.

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García Fernández sostiene que "los objetivos ambiciosos requieren de mentalidades ambiciosas", y ha puesto como "mayor ejemplo" al París Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones y finalista de nuevo en la edición de este año.

"Son jugadores comprometidos, y ese nivel de compromiso lo tenemos, esas ganas de seguir mejorando, pero solo miramos al próximo partido", ha argumentado.

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La Unión Deportiva se medirá a un Andorra que ya no se juega nada a nivel clasificatorio, lo cual supone un arma de doble filo, a juicio del técnico ovetense.

"Nunca sabes qué es mejor, si enfrentarte a jugadores relajados, que salen únicamente a disfrutar y pueden ser más peligrosos, o a equipos que se juegan mucho, que están más presionados y les cuesta más. Lo más importante es centrarnos en nosotros, seguir evolucionando para ser mejores", ha relatado.

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Además, considera que el conjunto pirenaico está haciendo "un temporadón", con un fútbol "muy atractivo de ver" y una "idea muy clara" en su forma de juego, y por ello incorpora a futbolistas que se adaptan a ese modelo.

"Tenemos que ser muy contundentes en las dos áreas y tener la personalidad suficiente para desarrollar el juego que queremos hacer", recalcó el máximo responsable técnico del equipo amarillo, muy consciente de la "dimensión" de la UD Las Palmas como club y la "responsabilidad" que supone dirigir a un equipo que se juega volver a la élite del fútbol español solo un año después. EFE

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