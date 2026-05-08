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La Universidad Villanueva y la Asociación de Exparlamentarios se unen para impulsar el estudio de la democracia

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La Universidad Villanueva y la Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores de las Cortes Generales han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el ámbito académico y la vida institucional, así como de fomentar iniciativas conjuntas en materia de formación, investigación y divulgación.

El acuerdo firmado por la rectora de la Universidad Villanueva, Ester María Mocholí Ferrándiz, y el presidente de la Asociación, el exparlamentario del PP Juan Van Halen, formaliza el compromiso de ambas entidades por promover el conocimiento y el desarrollo de la cultura democrática.

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Según ha informado la asociación, este convenio establece un marco general de cooperación que permitirá la puesta en marcha de actividades formativas como cursos, seminarios, congresos y programas especializados, así como proyectos de investigación y asesoramiento en áreas de interés común.

Entre ellas, destacan el estudio del sistema parlamentario, la defensa de los derechos y libertades fundamentales, así como el análisis de la Constitución Española y su desarrollo.

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La Universidad Villanueva, dedicada a la educación superior y a la formación de profesionales en distintos ámbitos, refuerza así su vocación de servicio a la sociedad mediante la colaboración con instituciones de relevancia nacional.

DOS AÑOS PRORROGABLES

Por su parte, la Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores, entidad sin ánimo de lucro, aporta su experiencia institucional y su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la vida parlamentaria.

El convenio tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable automáticamente, y contempla la creación de un comité de seguimiento encargado de supervisar el desarrollo de las actividades acordadas y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan generar un espacio de intercambio de conocimiento y experiencia que contribuya al análisis riguroso de los retos políticos y sociales actuales, así como a la formación de ciudadanos y profesionales comprometidos con los valores democráticos.

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