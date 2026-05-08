España clasifica cinco embarcaciones en las finales de la Copa del Mundo de Szeged

Redacción Deportes, 8 may (EFE).- España clasificó este viernes cinco embarcaciones en las primeras finales de la Copa del Mundo de piragüismo esprint que se disputan en Szeged (Hungría), durante la jornada matinal de la competición, que empieza a dar puntos en la clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028.

El K4 500 femenino de Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo, campeonas del mundo el año pasado en Milán, lograron con Daniela García Heredia ahora en el equipo el mejor tiempo de la primera semifinal (1:33.70) y luchará mañana por la victoria.

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El C2 500 femenino con Angels Moreno y Viktoria Yarchevska también fue primero en su serie (1:58.38) para pasar directamente a la final A, en la que no estarán Claudia Couto y María Corbera, que fueron novenas (2:00.00) y pasaron a la final B.

Otra embarcación femenina, el K1 1000 de Laia Pelachs luchará mañana por las medallas tras clasificarse con el mejor crono de la segunda semifinal (4:06.87), en una modalidad en la que la deportista de Banyoles (Girona) lleva sin participar varias temporadas

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En categoría masculina, tendrán opción de subir al podio los gallegos Pablo Crespo y Pablo Graña. El primero en C1 1000, tras clasificarse con el tercer mejor tiempo de su serie (4:03.96) en su estreno en esta distancia, debido a la descalificación de la embarcación checa, y el segundo en el C1 200 masculino, que pasó con el segundo mejor crono de la suya (39.65).

El K4 500 masculino formado por Adrián del Río, Álex Graneri, Carlos Arévalo y Marcus Cooper terminó en quinta posición en su semifinal (1:22.23) y no consiguió acceder a la final por las medallas de este fin de semana. EFE

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