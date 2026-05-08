Espana agencias

El Cabildo de Tenerife activa el Plan de Emergencia en prealerta ante llegada del Hondius

Guardar
Google icon

Santa Cruz De Tenerife, 8 may (EFE).- El Cabildo de Tenerife ha decretado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular (Pein) en situación de prealerta por riesgo sanitario a partir de las 18:00 horas de mañana sábado ante la llegada del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote limitado de hantavirus.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado este viernes en un comunicado que la activación del Pein responde, ante todo, a la necesidad de proteger a la población de la isla “tomando todas las medidas necesarias pensando en Tenerife y, sobre todo, en la gente que vive aquí”.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha insistido en que “todas las decisiones que se están adoptando tienen como prioridad garantizar la seguridad sanitaria de nuestros ciudadanos, anticipándonos a cualquier posible riesgo y actuando con responsabilidad y coordinación”.

Según la información trasladada por el Ministerio de Sanidad, el buque, procedente de Cabo Verde y con destino Canarias, registra ocho casos vinculados a esta enfermedad zoonósica, que se transmite por contacto con fluidos de roedores infectados o superficies contaminadas.

PUBLICIDAD

Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el barco fondeará frente a las costas del municipio de Granadilla de Abona con el objetivo de proceder a la evacuación hacia zona aeroportuaria controlada de los pasajeros hacia sus países de origen.

En el marco de esta situación de prealerta, el Cabildo ha establecido un conjunto de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad sanitaria y la coordinación operativa, como el seguimiento continuo y posicionamiento del buque, con control permanente de su ubicación y evolución.

Además se procederá a la coordinación interadministrativa con autoridades sanitarias y estatales para la gestión del operativo.

También se hará un seguimiento de los desplazamientos hacia zona aeroportuaria de las personas vinculadas al operativo, con el fin de garantizar trazabilidad y control sanitario en todo momento.

Asimismo, se recomienda al Ayuntamiento de Granadilla de Abona la activación de su Plan de Emergencia Municipal para reforzar la respuesta local ante esta situación.

El Cabildo mantiene en prealerta todos los recursos insulares susceptibles de intervención, con el objetivo de actuar con rapidez en caso de que la evolución de los acontecimientos lo requiera.

Esta activación tiene carácter preventivo y responde a un escenario controlado, en el que las autoridades sanitarias han delimitado el brote y establecido protocolos específicos para su gestión, precisa el Cabildo, que insiste en que no existe riesgo para la población general, al tiempo que se garantiza una vigilancia estrecha y permanente de la situación. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mayores incautaciones de cocaína en España

Infobae

El miércoles arranca otro juicio al investigado por matar a homosexuales en Bilbao

Infobae

Ryanair pide a España que aplace a septiembre el sistema de control de pasaportes EES

Infobae

Los españoles creen que EE.UU. e Israel están perdiendo la guerra en Oriente Medio

Infobae

El PP duda de los expertos del Gobierno y avisa de que "llueve sobre mojado" tras la covid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones que perseguían a una narcolancha en Huelva

Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones que perseguían a una narcolancha en Huelva

Un grupo de atracadores retiene a varios rehenes en un banco alemán en Sinzig

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

ECONOMÍA

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

DEPORTES

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental