El Cabildo de Tenerife activa el Plan de Emergencia en prealerta ante llegada del Hondius

Santa Cruz De Tenerife, 8 may (EFE).- El Cabildo de Tenerife ha decretado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular (Pein) en situación de prealerta por riesgo sanitario a partir de las 18:00 horas de mañana sábado ante la llegada del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote limitado de hantavirus.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado este viernes en un comunicado que la activación del Pein responde, ante todo, a la necesidad de proteger a la población de la isla “tomando todas las medidas necesarias pensando en Tenerife y, sobre todo, en la gente que vive aquí”.

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En este sentido, ha insistido en que “todas las decisiones que se están adoptando tienen como prioridad garantizar la seguridad sanitaria de nuestros ciudadanos, anticipándonos a cualquier posible riesgo y actuando con responsabilidad y coordinación”.

Según la información trasladada por el Ministerio de Sanidad, el buque, procedente de Cabo Verde y con destino Canarias, registra ocho casos vinculados a esta enfermedad zoonósica, que se transmite por contacto con fluidos de roedores infectados o superficies contaminadas.

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Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el barco fondeará frente a las costas del municipio de Granadilla de Abona con el objetivo de proceder a la evacuación hacia zona aeroportuaria controlada de los pasajeros hacia sus países de origen.

En el marco de esta situación de prealerta, el Cabildo ha establecido un conjunto de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad sanitaria y la coordinación operativa, como el seguimiento continuo y posicionamiento del buque, con control permanente de su ubicación y evolución.

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Además se procederá a la coordinación interadministrativa con autoridades sanitarias y estatales para la gestión del operativo.

También se hará un seguimiento de los desplazamientos hacia zona aeroportuaria de las personas vinculadas al operativo, con el fin de garantizar trazabilidad y control sanitario en todo momento.

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Asimismo, se recomienda al Ayuntamiento de Granadilla de Abona la activación de su Plan de Emergencia Municipal para reforzar la respuesta local ante esta situación.

El Cabildo mantiene en prealerta todos los recursos insulares susceptibles de intervención, con el objetivo de actuar con rapidez en caso de que la evolución de los acontecimientos lo requiera.

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Esta activación tiene carácter preventivo y responde a un escenario controlado, en el que las autoridades sanitarias han delimitado el brote y establecido protocolos específicos para su gestión, precisa el Cabildo, que insiste en que no existe riesgo para la población general, al tiempo que se garantiza una vigilancia estrecha y permanente de la situación. EFE