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Carmen Calvo: La democracia no puede tener desaparecidos, hay que buscarlos te guste o no

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Valladolid, 8 may (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha sostenido este viernes que "una democracia no puede tener desaparecidos" y en un Estado de Derecho hay que buscar a los desaparecidos "te guste o no, digas lo que digas ideológicamente", cuando además en el debate político actual se intenta "borrar la memoria democrática" y a la vez blanquear al dictador.

Calvo, que ha participado en la Universidad de Valladolid en un acto organizado por UGT de Castilla y León de homenaje a las víctimas del exilio español, en el día que Europa recuerda el final del fascismo, ha incidido, en declaraciones a los medios, en que lo importante en la política española en este momento es que los demócratas "cierren filas frente al neofascismo", el antiguo autoritarismo de "mis ideas son las únicas, yo mando y los demás obedecen".

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"Y ahí estamos convocados todos los demócratas, para cerrar filas frente a ideas que son en realidad muy antiguas y muy peligrosas y algunas de ellas inconstitucionales, porque no las puede poner en práctica un Estado como el nuestro", ha analizado Calvo.

En esa línea, se ha referido a que un Estado de Derecho tiene crímenes y delitos que no prescriben, los de lesa humanidad, que lleva a que hay que "buscar a los desaparecidos, te guste o no te guste", "digas lo que digas ideológicamente, porque es la obligación de un Estado de Derecho Constitucional como el nuestro".

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"Esas son las respuestas que les tenemos que dar a quienes de manera a veces bastante trilera, colocan en el debate político español ideas que son claramente antidemocráticas y van en contra de la Constitución que tenemos", ha reflexionado la presidenta del Consejo de Estado.

Calvo también ha aludido al debate político de los últimos tiempos, con "terribles contradicciones" como la de negar la memoria democrática de la historia, "terrible en nuestro país en el siglo XX, pero blanqueo al dictador", o "reivindico el siglo XVI o el XVI, pero te prohíbo a ti que vayas a reflexionar sobre lo que ocurrió hace 80 ó 90 años".

Sobre el exilio español, la presidenta del Consejo de Estado ha invitado a leer sobre los exiliados para "entender el sufrimiento que te provoca sentirte apátrida".

Y ha incidido en "la inmensa perdida que tuvo España con aquella generación de intelectuales, de hombres y mujeres, científicos y científicas, de la que España se desprendió porque muchos de ellos o murieron o fueron al exilio", de la que "aún no nos hemos recuperado, de esas generaciones que perdimos".

Sobre las leyes de Concordia que se plantean en algunas comunidades con gobierno del PP y Vox frente a las de Memoria, Calvo ha observado que antes de la concordia están la justicia y la verdad: averiguar lo que ocurrió y administrar justicia.

"Alguien que está buscando a su abuela o abuelo, asesinados en una cuneta, en una fosa, no va a tener concordia hasta que lo encuentre", ha zanjado.

Y ha recordado, en este 8 de mayo, a esos republicanos españoles de un campo de concentración que, pesando 30 y 32 kilos recibieron las tropas de los aliados para abrir las puertas de los que allí todavía sobrevivían a tanta muerte, con una pancarta en la que ponían os perdonamos" para preguntarse si ahora "somos herederos de eso".EFE

(foto)

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EFE

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