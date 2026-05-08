Espana agencias

Borja Jiménez finalizará su etapa en el Sporting al final de la temporada

Guardar
Google icon

Gijón, 8 may (EFE).- El Sporting y su entrenador, Borja Jiménez, han llegado a un acuerdo para dar por concluido el contrato del técnico al término de la presente temporada, según ha comunicado este viernes el club asturiano.

La entidad y el entrenador, tras analizar la situación en las últimas semanas, han concluido que la separación al final del curso es la decisión "más favorable" para ambas partes, según afirmaron en el comunicado, a pesar de que el abulense tenía firmado un año más de contrato.

PUBLICIDAD

El club ha expresado su agradecimiento a Jiménez por el trabajo desarrollado desde su llegada al banquillo en el pasado mes de octubre y ha manifestado su confianza en que el técnico "afronte con garantías el tramo final de la temporada".

El Sporting ha subrayado además su compromiso con el refuerzo de la plantilla de cara a la próxima campaña, con el objetivo de "devolver al equipo a la categoría" como su afición demanda. EFE

PUBLICIDAD

dsl/gv/og

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un vídeo muestra cómo un vinilo impacta contra Eric Clapton durante su "show" en Madrid

Infobae

CCOO denuncia falta de personal y medios en Sanidad Exterior en plena crisis de hantavirus

Infobae

Allan Tannenbaum, fotógrafo: Si tuviera una máquina del tiempo visitaría 1970 sin pensarlo

Infobae

El Gobierno asegura que ningún español del crucero ha expresado oposición a la cuarentena

Infobae

Almeida: "El Rayo Vallecano es el primer equipo de Madrid en estos momentos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

ECONOMÍA

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico