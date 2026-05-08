Borja Jiménez finalizará su etapa en el Sporting al final de la temporada

Gijón, 8 may (EFE).- El Sporting y su entrenador, Borja Jiménez, han llegado a un acuerdo para dar por concluido el contrato del técnico al término de la presente temporada, según ha comunicado este viernes el club asturiano.

La entidad y el entrenador, tras analizar la situación en las últimas semanas, han concluido que la separación al final del curso es la decisión "más favorable" para ambas partes, según afirmaron en el comunicado, a pesar de que el abulense tenía firmado un año más de contrato.

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El club ha expresado su agradecimiento a Jiménez por el trabajo desarrollado desde su llegada al banquillo en el pasado mes de octubre y ha manifestado su confianza en que el técnico "afronte con garantías el tramo final de la temporada".

El Sporting ha subrayado además su compromiso con el refuerzo de la plantilla de cara a la próxima campaña, con el objetivo de "devolver al equipo a la categoría" como su afición demanda. EFE

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