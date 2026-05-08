Arcadi España defiende que ninguna CCAA pierde con reforma de la financiación autonómica

Cáceres, 08 may (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este viernes la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno central, que contempla 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, y ha asegurado que “ninguna comunidad pierde; todas ganan”.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios en Cáceres, donde ha explicado que el nuevo sistema diseñado por el Ejecutivo busca reforzar tanto el estado autonómico como el estado del bienestar mediante un reparto “más transparente y más equitativo” de los recursos.

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España ha avanzado que, tras la presentación de la propuesta, el Gobierno iniciará una ronda de diálogo con todas las CCAA con el objetivo de alcanzar “cuanto antes” un acuerdo que permita llevar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

“Desconozco las razones por las que algunos líderes autonómicos están en contra de recibir más recursos”, ha afirmado el ministro, quien ha insistido en que la prioridad de cualquier gobernante debe ser “los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas”.

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Preguntado por la reclamación de la Junta de Extremadura sobre las diferencias en los anticipos a cuenta de 2026, cifrada en torno a 30 millones de euros mensuales, el titular de Hacienda ha responsabilizado al PP de “bloquear” su actualización al rechazar en el Congreso el decreto impulsado por el Gobierno.

“Los anticipos a cuenta no están actualizados porque el Gobierno de España presentó un real decreto ley y el PP lo tumbó en el Congreso de los Diputados”, ha señalado el ministro. No obstante, ha garantizado que el Ejecutivo mantendrá su compromiso de cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas.

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En este sentido, ha indicado que Extremadura ha recibido durante los gobiernos de Pedro Sánchez “más de 7.300 millones de euros más” que en los siete años anteriores del Ejecutivo del PP, un incremento que, según ha señalado, supera el 30 por ciento.

Asimismo, el ministro ha cuestionado el destino dado por algunos gobiernos autonómicos a esos recursos adicionales y ha manifestado que “lo normal” hubiera sido dedicarlos a reforzar la sanidad, la educación o reducir listas de espera, frente a otras políticas como “bajar impuestos a las rentas más altas o privatizar servicios públicos”.

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Arcadi España ha realizado estas declaraciones antes de participar en la firma del convenio de colaboración entre la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y Cáritas Española, celebrada en la tienda ‘Moda re-’ de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, un acto al que han asistido también el presidente de SELAE, Jesús Huerta, y el Cáritas Española, Manuel Bretón.

Posteriormente, el ministro ha visitado las instalaciones de este proyecto de economía social orientado a la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. EFE

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(foto) (vídeo)

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