Multas de 5.000€ y año de prohibición de acceso por peleas en Racing-Burgos y Celta-Lyon

Madrid, 7 may (EFE).- La Comisión Antiviolencia propuso multar con 5.000 euros y un año de prohibición de acceso a seis seguidores del Racing Club por enfrentarse a agentes de la Policía Nacional en la previa del encuentro con el Burgos y a otros doce participantes en una pelea multitudinaria entre ultras del Celta y el Olympique de Lyon.

Según confirmó este jueves el Ministerio del Interior, Antiviolencia acordó proponer en total multas para 57 aficionados por distintos incumplimientos de la Ley contra la Violencia, entre ellas 5.000€ y 12 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para seis aficionados del grupo radical Juventudes Verdiblancas del Racing de Santander por enfrentarse a agentes de la Policía Nacional en la previa del encuentro con el Burgos el 22 de febrero, correspondiente a LaLiga Hypermotion (Segunda División).

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Los agentes habían establecido medidas adicionales de seguridad en un duelo declarado de alto riesgo y miembros radicales intentaron aproximarse a los seguidores del Burgos a la entrada de El Sardinero, momento en el que los policías se interpusieron para proteger su integridad.

La comisión aprobó igualmente otra propuesta de multa 60.001€ y cinco años de prohibición de acceso para un aficionado del Celta de Vigo que accedió al estadio de Balaídos con una prohibición de entrada vigente; 1.500€ y tres meses de prohibición para dos hinchas del grupo ultra Herri Norte del Athletic Club por intentar agredir a seguidores del Betis y 3.001€ y seis meses de prohibición para un seguidor del Valencia hizo saludos nazis en Mestalla.

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Igualmente propuso 5.000€ y un año sin acceso a recintos deportivos para 12 aficionados identificados por la Policía Nacional participantes en una pelea multitudinaria entre ultras del Celta y el Olympique de Lyon el 11 de marzo, en la que los agentes interceptaron 14 mangos de madera, ocho tubos de pvc de unos 90 centímetros, pasamontañas, protectores bucales y pegatinas de ambos grupos.

A su vez propuso multa de igual cuantía con el mismo periodo sin acceder a recintos deportivos para 11 ultras de la UD Las Palmas y la RSD Alcalá por su participación en una riña tumultuaria registrada la mañana del 19 de octubre.

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La pelea se registró dos horas antes del partido en Las Palmas entre el equipo filial de la UD Las Palmas y la RSD Alcalá, correspondiente al campeonato de Segunda Federación.

En el apartado de clubs, propuso multar al Betis con 30.000 euros por la aparición de dos botes de humo en su estadio en el partido contra el Panathinaikos y al Atlético de Madrid con 3.001€ por la aparición de latas y botellas de alcohol en su campo en el encuentro frente al Barcelona, además de declarar de alto riesgo el Barça-Real Madrid el próximo domingo.

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Antiviolencia precisó que en el Betis-Panathinaikos, de la Liga Europa, jugado el 19 de marzo, se activaron botes de humo cuando se retiraba el tifo en el Gol Sur del estadio la Cartuja, con evidente riesgo para los aficionados, y recordó que la normativa obliga a los organizadores a adoptar medidas para evitar la introducción de estos elementos en los recintos deportivos.

La propuesta de multa de 3.001€ para el Atlético de Madrid responde a la detección en los baños del estadio Metropolitano, el pasado 4 de abril, de latas y botellas de alcohol, cuando la introducción y la venta de alcohol en los estadios están prohibidas y las botellas y las latas se consideran elementos peligrosos. EFE

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