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Las iglesias cristianas de España se unen para rechazar la criminalización de migrantes

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Madrid, 7 may (EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE), junto a las iglesias evangélicas y ortodoxas presentes en España se han unido este jueves para pedir "respeto, justicia y compasión" para las personas migrantes y que se promuevan leyes justas y políticas de integración real, "sin criminalización ni exclusión".

Lo han hecho en el informe sobre la atención que cada una de las confesiones cristianas con presencia en nuestro país están realizando en materia de acogida, integración y promoción de las personas migrantes, que ha elaborado la Mesa de Diálogo Interconfesional de España y se ha presentado este jueves.

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Según recoge el informe, su objetivo es mostrar la labor social y de acogida que prestan estas iglesias desde hace décadas en España, donde ofrecen recursos de atención básica, educación, asesoramiento jurídico y espiritual, y espacios seguros de convivencia y pertenencia.

"Con humildad, pero con firmeza, afirmamos que muchas veces estamos allí donde no llegan las instituciones, ofreciendo ayuda directa y apoyo humano a quienes más lo necesitan", subraya el informe, que apunta además que su responsabilidad no termina en la acción directa: "Sentimos el deber de levantar la voz frente a las injusticias, la discriminación y las políticas que marginan o deshumanizan a las personas migrantes".

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Por ello, las iglesias cristianas han hecho un llamamiento para que se promuevan "leyes justas, caminos seguros de migración y políticas de integración real, sin criminalización ni exclusión" de este colectivo.

"Desde nuestra fe, afirmamos que toda persona, independientemente de su origen o situación administrativa, merece ser tratada con respeto, justicia y compasión", asevera el informe.

Asimismo, reclaman "prudencia y responsabilidad" en el tratamiento de la información en torno a las personas migrantes e invitan a "mostrar el rostro humano de la migración, lejos de prejuicios y estigmatizaciones".

Consideran necesario seguir avanzando en la igualdad de derechos y de oportunidades, en la mejora de la integración sociocultural y en el respeto mutuo y para ello proponen, entre otras iniciativas, programas de integración con mediadores interculturales, acceso a la vivienda de alquiler "asequible" y formación para evitar el suicidio.

Los encargados de leer el documento en la presentación han sido la presidenta de la Mesa y secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Carolina Bueno, el obispo de la diócesis ortodoxa rumana de España y Portugal, Timotei Lauran, y el presidente de la CEE, Luis Argüello.

El informe está firmado por la CEE, la FEREDE, la Metrópolis de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el Obispado ortodoxo Rumano de España y Portugal, el Obispado de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú en España, la Iglesia Apostólica ortodoxa de Armenia, la Iglesia siro-ortodoxa de Antioquía, la Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana), la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Evangélica de habla alemana (Madrid) y la Iglesia de Inglaterra (Diócesis de Europa).

Las iglesias y entidades sociales evangélicas o protestantes atienden a unas 150.000 personas migrantes anualmente mediante sus programas de acogida, integración laboral, acompañamiento legal, formación en idioma, actividades socioculturales y apoyo psicológico. Y cuentan además con 4.763 lugares de culto que realizan una labor de atención primaria.

Por su parte, las iglesias ortodoxas cuentan con 241 lugares de culto donde se realiza una labor de acompañamiento, apoyo familiar, integración social y laboral y asistencia espiritual.

La Iglesia católica realiza su labor de atención primaria, acompañamiento e integración a través de las 22.921 parroquias distribuidas en las 70 diócesis españolas, además de las 3.900 comunidades religiosas, las 79 asociaciones y movimientos laicales, los 4.925 centros de educación y las 17 universidades católicas, los 972 centros sanitarios, los 9.060 centros asistenciales y los 160 centros de asistencia específicos para la asistencia de inmigrantes, refugiados y prófugos.

En 2024 se contabilizaron también 484 proyectos puestos en marcha en las distintas diócesis y proyectos como la Red Eclesial de Hospitalidad Atlántica, los Corredores de Hospitalidad entre Canarias y la Península o la Mesa del Mundo Rural. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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