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Josep Puerto apura sus opciones de jugar este viernes pero lo tiene "muy complicado"

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Valencia, 7 may (EFE).- El capitán del Valencia Basket Josep Puerto apurará sus opciones de poder jugar este viernes el cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos en Atenas, aunque lo tiene "muy complicado", según informó el club valenciano.

El internacional español se retiró lesionado por un esguince en el tobillo izquierdo durante el transcurso del tercer partido, disputado este miércoles en el OAKA, y los servicios médicos del club han evaluado a Puerto esta mañana en Atenas.

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El jugador quiere intentarlo y se apurarán plazos pero el esguince no es leve y tiene "muy complicado" jugar este viernes.

El Valencia Basket se impuso por 87-91 en el tercer partido de la serie para poner el marcador 1-2, después de los dos triunfos cosechados por el conjunto heleno como visitante. EFE

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