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El Supremo estudia el 13 de mayo si paraliza la regularización de inmigrantes

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Madrid, 7 may (EFE).- El Tribunal Supremo celebrará el 13 de mayo una vista para estudiar las medidas cautelares solicitadas por Hazte Oír en el marco del recurso interpuesto contra el decreto aprobado por el Gobierno para la regularización de inmigrantes con el objeto de decidir si debe paralizar el proceso.

El pasado 16 de abril, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo admitió a trámite el recurso de Hazte Oír y otorgó al Gobierno un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo completo de la regularización, obligando al Ejecutivo a aportar toda la documentación relacionada con la medida, según recuerda esta organización en una nota de prensa.

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En su recurso, Hazte Oír solicitaba la suspensión cautelar y urgente del real decreto por el que se ha aprobado esta regularización.

Para la adopción de medidas cautelares, alega que esta norma constituye un fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible que no podría ser reparado con una eventual sentencia favorable en el futuro.

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La Comunidad de Madrid también tiene admitido a trámite en el Supremo otro recurso contra la regularización de inmigrantes en el que también pide la suspensión cautelar del real decreto y que asimismo fue admitido a trámite.

Entre los motivos para oponerse a este proceso, la Comunidad de Madrid ha esgrimido que la norma "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos "sin articular mecanismo alguno" de financiación o provisión de medios para auxiliar a las autonomías.EFE

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