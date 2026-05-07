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El andalucismo impregna el mensaje de los partidos en las elecciones del 17M

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Manuel Moguer

Sevilla, 7 may (EFE).- El andalucismo, otrora patrimonio del extinto Partido Andalucista (PA), es un elemento transversal para todos los partidos con representación parlamentaria que concurren a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, desde la izquierda anticapitalista y andalucista de Adelante Andalucía hasta algunos "guiños" de Vox.

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Lo reflejan las declaraciones de todos los líderes -Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE); Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) y lo certifica un estudio, presentado en 2023, del profesor de la Universidad de Sevilla Iván Jiménez Martín.

También se deja notar en partidos sin representación parlamentaria, pero que tienen el andalucismo en su ideología -y nombre- como son Andalucistas-Pueblo Andaluz, el Partido Andalusí, Conecta Andalucía, Nación Andaluza o Poder Andaluz, todas ellas formaciones que concurren a los comicios del 17 de mayo.

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El andalucismo, señala Jiménez, tiene en sus primeras manifestaciones elementos de "movimiento cultural" que cristaliza, en parte, en el PA. Este movimiento crea "conceptos y símbolos que son adoptados por el PSOE cuando alcanzó el poder en la Junta de Andalucía" en una forma de "andalucismo institucional" lejos del andalucismo histórico o político de los primeros tiempos.

En 2019, con la llegada del PP de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, desarrolla "un discurso andalucista entendido como herramienta política" con uso de "símbolos como la bandera, el himno o la figura de Blas Infante". No hay que olvidar la presencia de Alejandro Rojas-Marcos, que fue líder del PA, en los actos de Moreno y su acuerdo para hacer del 4 de diciembre una fecha de conmemoración del andalucismo (el 4 de diciembre de 1977 los andaluces salieron masivamente a la calle para reclamar la autonomía).

"No entiendo que haya un presidente andaluz que no sea andalucista", llegó a decir Moreno en 2022.

Las declaraciones de María Jesús Montero sobre su andalucismo y el del PSOE se cuentan por decenas y en mayo de 2025 apeló, por ejemplo, a un "nuevo andalucismo del siglo XXI" para movilizar al electorado progresista.

Las sucesivas encuestas del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), organismo dependiente de la Junta, reflejan que el andalucismo es un valor en alza y, por lo tanto, elemento que deben tener en cuenta los partidos que aspiran a ganar las elecciones.

Tomó nota en su momento el PSOE y lo ha hecho después el PP. No es casualidad que el verde y blanco de la bandera andaluza haya sustituido al rojo de los socialistas o al azul de los populares en los elementos gráficos de la campaña para el 17 de mayo.

Vox, partido que se declara centralista y opuesto al sistema de las comunidades autónomas, también tiene guiños andalucistas, aunque más leves que el resto de formaciones. Lo demostró su líder en Andalucía, Manuel Gavira, cuando citó la 'Murga de los currelantes' de Carlos Cano, casi un himno del primer andalucismo más reivindicativo. Gavira, profundamente gaditano, ha señalado alguna vez que quiere ser el primer presidente de la Junta de Cádiz.

En Por Andalucía y Adelante Andalucía hay que buscar menos para ver la bandera andaluza: ambos la llevan por nombre, se reconocen andalucistas convencidos y, de hecho, es parte de su identidad.

En el caso de Antonio Maíllo, defiende un programa atravesado por ese andalucismo militante, una perspectiva que aplican a todas las propuestas para estos comicios, desde las medidas sociales a las que tienen que ver con las económicas.

José Ignacio García se sitúa en las mismas coordenadas: apuesta por una nueva financiación autonómica que no perjudique a Andalucía, rechaza la ordinalidad del modelo propuesto por el Gobierno central y plantea medidas como que se subvenciones el 50 % de los billetes de autobús o tren de los andaluces que quieran volver a la comunidad de visita o vacaciones a la manera en que se hace con los vecinos de Baleares o Canarias.

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía afrontan las elecciones con diferentes perspectivas, según las encuestas publicadas hasta el momento y, también, con distintas propuestas para los ciudadanos. Pero todos ellos atravesados en mayor o menor medida por esa visión andalucista en blanco y verde.

El andalucismo, concluye el estudio de la Universidad de Sevilla, supone un "modelo de éxito en la comunidad" que impulsó el PA, adoptó el PSOE y adaptó el PP para llegar más y mejor al electorado del que el CENTRA dice que se siente orgulloso de su tierra. EFE

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