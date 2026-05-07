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81-87. El Real Madrid somete a tiempo al Hapoel y se mete en la Final a Cuatro de Atenas

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Redacción Deportes, 7 may (EFE).- El Real Madrid se impuso al Hapoel de Tel Aviv en el Arena Botevgrad de Bulgaria (81-87) para cerrar la serie de cuartos de final con 3-1 y meterse en la Final a Cuatro de Atenas (Grecia), que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Telekom Center Arena.

El equipo de Sergio Scariolo se rehízo después de una salida titubeante gracias a la energía de un Usman Garuba que dejó atrás los problemas físicos que le alejaron de la pista en el tercer partido de la serie. Los blancos llegaron al descanso con diez puntos de ventaja (36-46), pero habían llegado a ir ganando por 15 (21-36).

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En la segunda parte, el ritmo anotador bajó en el Arena Botevgrad de Bulgaria. Aunque el Hapoel amenazó con acercarse, otra vez Garuba y un Théo Maledon que solo falló tres tiros en todo el encuentro dieron aire al Madrid en el tercer período. En el cuarto, una fulgurante salida de Alex Len y Trey Lyles puso suficiente margen en el marcador para asegurar la victoria. EFE

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