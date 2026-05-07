0-1. Alemao acerca al Rayo Vallecano a la final

Redacción deportes, 7 may (EFE).- Un gol del brasileño Alemao a los 41 minutos permite al Rayo Vallecano ganar 0-1 al Estrasburgo al descanso en el estadio de La Meinau, en la vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia.
Con este resultado, el Rayo Vallecano amplía su ventaja en la eliminatoria tras ganar también 1-0 en la ida. EFE
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