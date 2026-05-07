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Valverde sufre un traumatismo cranoencefálico y estará entre 10 y 14 días de reposo

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MAdrid, 7 may (EFE).- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde sufre un traumatismo cranoencefálico que se produjo en el transcurso del incidente que tuvo con su compañero el francés Aurelien Tchouameni, y tendrá que estar en reposo entre 10 y 14 días, informa el Real Madrid.

En un comunicado, el club blanco señala que tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".

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"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", añade en la nota la entidad madridista.

Valverde y Tchouaméni aumentaron este jueves el clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en pleno incidente.

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Valverde, segundo capitán del equipo merengue, se escurrió y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El futbolista acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones y regresó a su domicilio.

Tras las pruebas a las que ha sido sometido el jugador uruguayo se le ha detectado un traumatismo cranoencefálico y estará de baja al menos dos semanas.

Este fue el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles se encararon después de un lance del juego. Ambos se empujaron y después continuaron el enfrentamiento en el vestuario con una fuerte discusión, avanzó el diario Marca.

Como consecuencia del incidente, el Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió. EFE

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EFE

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