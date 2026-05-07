2-0. Marc Grau tumba al Sporting en la prórroga y guía al Barça a semifinales

Redacción deportes, 7 may (EFE).- Un doblete del español Marc Grau en el último suspiro de la prórroga metió al Barça en las semifinales de la Liga de Campeones tras tumbar al Sporting de Portugal (2-0), en el Municipal Multidesportos Mário Mexia de Coimbra (Portugal).

El conjunto azulgrana devolvió así el golpe a un rival que le había privado de su séptimo título intercontinental en la final del Mundial de Clubes, resuelta también en la prórroga (3-2), y que, dos temporadas atrás, le había cerrado el paso a la Final a Cuatro de la máxima competición continental.

PUBLICIDAD

Todo tras un ejercicio de resistencia del equipo más laureado de Europa, que más allá de un penalti de Ferran Font que Xano Edo desbarató, estuvo gran parte del tiempo reglamentario a merced de un cuadro luso que monopolizó las ocasiones, pero que se estrelló una y otra vez contra Sergi Fernández.

Cuando todo parecía abocado a los penaltis, a falta de 1:15 para el final, llegó el golpe decisivo. En el primer desajuste defensivo del conjunto lisboeta, Marc Grau cazó una bola casi sin ángulo, la levantó con precisión y la envió al fondo de la red. Con el Sporting volcado y jugando de cinco, el propio Grau robó en la salida y sentenció el 2-0.

PUBLICIDAD

El Barça se sitúa así a dos pasos de recuperar el cetro continental que no conquista desde 2018. En semifinales le espera otro gigante, el Benfica, este sábado (17:00 CET), que necesitó de los penaltis para eliminar a un combativo Reus Deportiu Brasilia, que cayó con honor tras el 2-2 en el tiempo reglamentario. EFE

avm/apa

PUBLICIDAD