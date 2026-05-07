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Aviones de EEUU, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del Hondius

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Santa Cruz De Tenerife, 7 may (EFE).- Tres aviones, de Estados Unidos, Reino Unido y España, han confirmado el traslado el próximo domingo de sus ciudadanos a bordo del MV Hondius una vez lleguen a Tenerife y sean evacuados del buque, mientras se está a la espera de que el resto de estados implicados -hay 23 nacionalidades- confirmen mañana si desplazan aeronaves para evacuar a sus compatriotas.

Así lo ha explicado este jueves a los medios el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, tras mantener una reunión de coordinación con varios estamentos del Gobierno de España.

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Cabello ha especificado que, "en principio", está prevista la llegada de un Boeing 747 desde Estados Unidos y de otro avión del Reino Unido, además del ya anunciado por el Gobierno de España para trasladar a los afectados al Hospital Gómez-Ulla de Madrid.

El portavoz del Gobierno canario ha apostillado que el Gobierno de España les ha trasladado que el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación es “bueno, dentro de la situación" y que ninguno presenta síntomas desde el pasado 28 de abril.

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Además, ha informado de que el Servicio Canario de la Salud ya ha activado el protocolo autonómico ante enfermedades infecciosas, lo que implica la coordinación entre la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM) del Hospital Universitario de La Candelaria, el Servicio de Urgencias Canario y el resto de organismos implicados.

Canarias dispone de una de las 26 camas UATAM existentes en España, repartidas en 16 centros hospitalarios, ha recordado.

Además, el seguimiento sanitario del barco se realizará mediante la denominada declaración marítima sanitaria (DMS), un documento obligatorio que el buque debe remitir periódicamente a Sanidad Exterior con la situación clínica de cada pasajero y tripulante.

De este modo, y según ha detallado, ya se ha recibido una primera declaración, a las 72 horas, y durante los próximos días seguirán llegando nuevas actualizaciones, cada doce horas.

No obstante, ha reseñado que el protocolo definitivo para la llegada y evacuación de los pasajeros todavía se está ultimando por parte de Sanidad Exterior, la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima, y comprende desde que los tripulantes se bajan del barco hasta que se sienten en el avión.

Está por determinar aún las "barreras de contención", ha referido Cabello, durante el traslado desde el barco hasta los aviones y mencionó incluso la posibilidad de utilizar “guaguas burbuja” para mover a los pasajeros sin contacto exterior.

También ha señalado que una de las prioridades planteadas por Canarias es que los aviones estén ya en tierra cuando se produzca el desembarco para reducir “el tiempo estrictamente necesario” de permanencia de los afectados en la isla.

El protocolo que se ultima contempla incluso la posibilidad de que algunos pasajeros positivos puedan ser derivados directamente a sus países de origen, ha agregado.

Ha dicho también que el Ejecutivo autonómico mantendrá nuevas reuniones de coordinación este viernes, tanto con el Estado como con las autoridades portuarias y sanitarias, si bien ha reiterado la necesidad de garantizar “las máximas garantías posibles” tanto para la población canaria como para el personal sanitario y técnico que participe en el dispositivo.

Respecto a la tripulación, ha indicado que, “en principio”, será Países Bajos como país de bandera y del armador del barco quien asuma las necesidades derivadas de su atención así como cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la desinfección del buque, que en su opinión debería hacerse o en alta mar o una vez regrese su país de origen.

Cabello ha dicho en cualquier caso que Canarias actuará con “solidaridad” ante esta situación, aunque ha recalcado que la prioridad del Ejecutivo autonómico es “garantizar la seguridad de la población". EFE

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EFE

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