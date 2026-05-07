León XIV llenará estadios en Barcelona y Canarias y el corazón del paseo de la Castellana

(Actualiza la NA4318 con los pormenores que ha dado a conocer el Arzobispado de Madrid, en el titular y seis primeros párrafos)

Madrid, 7 may (EFE).- El paso del papa León XIV en sus paradas en Madrid, Barcelona y Canarias dentro del viaje apostólico que realizará a España entre el 6 y el 12 de junio congregará a miles de personas que llenarán el Estadio Olímpico Lluís Companys, en la Ciudad Condal, el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, y la Plaza de Lima de la capital.

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El Arzobispado de Madrid ha explicado este jueves los pormenores de la agenda de Robert Francis Prevost durante su estancia en la capital, donde permanecerá desde su llegada el 6 de junio hasta el 9 de junio por la mañana, cuando partirá a la capital catalana.

Los obispos de Barcelona, Canarias y Tenerife han desgranado también este jueves en sus diócesis los detalles y preparativos de los actos que el pontífice protagonizará en cada uno de sus territorios.

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El sábado se ha organizado un encuentro multitudinario con jóvenes en la plaza de Lima, y para ello, se han previsto 50.000 plazas para acoger a los participantes procedentes de todo el país, como colegios, polideportivos, parroquias y al raso a lo largo del paseo de la Castellana.

El encuentro se ha concebido como un "festival de la fe" que combinará actuaciones musicales de grupos como Hakuna o Siloé, testimonios y oración.

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Más de 18.000 voluntarios, junto con los ciudadanos que salgan a las calles, recibirán al pontífice en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde se desplazará en el papamóvil hasta el Palacio Real de Madrid.

El primer gran acto público del papa en Barcelona será el día 9 en el Estadio Olímpico Lluís Companys y reunirá a unas 37.000 personas, que podrían llegar a 39.000 si se amplía el aforo y de las que algo más de la mitad serán invitados de comunidades de culto, parroquias o escuelas cristianas. El resto de plazas serán de acceso libre, todas gratuitas.

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Este evento tendrá dos fases: una primera, de 18:00 a 20:00 horas, con actuaciones musicales, como la de la Escolania de Montserrat, videos y entrevistas, y momentos de plegaria; y una segunda, de 20:00 a 21:30 horas, con una adoración eucarística y liturgia, en presencia ya de León XIV, que hará un recorrido en coche descubierto por el estadio antes de dar inicio al momento de plegaria.

Ese martes 9 de junio León XIV aterrizará a mediodía en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, desde donde se trasladará hasta la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. Tras el almuerzo, recibirá algunas visitas institucionales (está previsto que vea al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros).

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Al día siguiente, visitará la cárcel de Brians I de Sant Esteve Sesrovires, donde mantendrá un contacto con reclusos, para luego desplazarse en coche hasta la Abadía de Montserrat, y ya por la tarde, acudirá a la parroquia de Sant Agustí, en el Raval de Barcelona.

A partir de las 19:30 horas de ese miércoles 10 de junio la Basílica de la Sagrada Familia acogerá los actos centrales del viaje en Barcelona: una misa y la bendición posterior de la torre de Jesucristo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Antonio Gaudí, cuya tumba en la cripta del templo también visitará.

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El papa volverá a ir en coche descubierto desde el Palacio Episcopal hasta la Sagrada Familia.

Hasta la fecha casi 37.000 personas se han inscrito para seguir en vivo la misa que ofrecerá el papa en el estadio de Gran Canaria el 11 de junio desde los tres recintos habilitados para ello (el campo de fútbol, su anexo y el Arena), a la que está previsto que acudan unos 200 sacerdotes procedentes de distintos puntos de España.

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Pero antes de ese baño de multitudes, Prevost participará en el muelle de Arguineguín en un encuentro junto a 1.800 vecinos y unos 200 representantes eclesiásticos e institucionales, con una ofrenda floral al mar por los migrantes muertos en su intento de llegar a Canarias, en cuya memoria se instalará una cruz confeccionada con madera de cayuco.

Tras esta primera parada en Gran Canaria, el papa se desplazará hasta la capital de la isla, donde será recibido por la alcaldesa, Carolina Darias, junto al Teatro Pérez Galdós, desde donde iniciará un recorrido en papamóvil hasta llegar a la catedral de Santa Ana.

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El último día de su estancia en España, el 12 de junio, pasará en Tenerife seis horas -"pocas, pero intensas", según el obispo Eloy Santiago- en las que visitará el centro de acogida en Las Raíces, donde mantendrá un encuentro con los inmigrantes allí acogidos y el personal de la organización Accem que los atiende.

A continuación se desplazará a la plaza del Cristo, en La Laguna, para presidir un encuentro con organizaciones eclesiales y sociales que trabajan con migrantes, y en su trayecto hacia el Obispado podrá saludar a mayores y personas vulnerables y con diversidad funcional que se congregarán en las vías.

Tras unos momentos de descanso, el papa comenzará el recorrido en papamóvil a partir del colegio La Salle para desplazarse por Santa Cruz de Tenerife hasta la dársena de Los Llanos del puerto, donde oficiará una misa multitudinaria junto a más de 300 concelebrantes para la que ya se han inscrito casi 22.000 personas y que espera reunir a 50.000 fieles.

Una vez concluido el oficio religioso el papa recorrerá el puerto para saludar a los feligreses congregados y partirá hacia el aeropuerto para su regreso a Roma. EFE

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