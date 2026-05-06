Sentido un terremoto de magnitud 3,1 en distintas zonas de Ceuta

Ceuta, 6 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 3,1 y epicentro a 12 kilómetros de Ceuta ha sido sentido a primeras horas de este miércoles en distintas zonas de la ciudad autónoma.
A las 8.21 horas se ha producido un primer movimiento sísmico que ha afectado, principalmente, a la zona centro de la ciudad y que ha tenido su epicentro en la zona noroeste de la Restinga en el norte de Marruecos, según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional.
El epicentro se ha localizado a una profundidad de 10 kilómetros y este terremoto ha tenido posteriormente una réplica a las 8.35 horas, dejándose notar en distintas barriadas de Ceuta, sin que por el momento se hayan reportado daños materiales.
La intensidad del seísmo ha sido baja aunque se ha sentido no solo en Ceuta, sino en otras localidades costeras del Estrecho como Tarifa (Cádiz), Algeciras (Cádiz) o La Línea de la Concepción (Cádiz). EFE
