Seis detenidos por robos en bancos que se hicieron con 140.000 euros en una sola noche

Madrid, 6 may (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal formado por seis personas que se habían especializado en robos con fuerza en bancos y llegaron a sustraer en una sola noche más de 140.000 euros, para lo que empleaban vehículos de gran cilindrada y herramientas altamente especializadas para cometer sus golpes en cuestión de minutos.

Según ha informado este miércoles la Dirección General de la Guardia Civil, se les atribuye robos en bancos de Cardeñadijo (Burgos), Montemayor de Pinilla (Valladolid), Barrax (Albacete), La Puebla del Salvador (Cuenca), El Torrico y Casarrubios del Monte, ambos en Toledo.

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La investigación se inició en octubre de 2025 a raíz del aumento de robos de vehículos de alta gama en la provincia de Madrid.

Los detenidos cambiaban las placas de la matrícula por otras, sustraídas o dobladas, para posteriormente cometer los robos en entidades bancarias y huir del lugar rápidamente. Los agentes descubrieron que la organización ocultaba los coches en una parcela agrícola de la vega madrileña de Chinchón.

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Una vez modificadas las placas de matrícula de los vehículos sustraídos, se desplazaban hasta pequeñas localidades y durante la madrugada inutilizaban las medidas de seguridad de las entidades bancarias, llegando a cortar el cableado o a utilizar inhibidores de frecuencia.

Tras acceder a la entidad bancaria, utilizaban herramientas altamente especializadas con las que, en cuestión de minutos, arrancaban la caja fuerte para introducirla en el vehículo y huir rápidamente del lugar. De esta forma, en una sola noche fueron capaces de apoderarse de más de 140.000 euros.

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Durante la operación se han realizado cinco registros y se ha podido detener a los seis integrantes del grupo criminal.

Además, se han intervenido diversos efectos relacionados con los robos, como cuatro vehículos, pinzas hidráulicas, una lanza térmica, radiales, inhibidores de frecuencia, llaves vírgenes, extractores de bombines, dispositivos de geolocalización GPS, cámaras de video encubiertas, diferentes dispositivos electrónicos, así como dinero y la ropa utilizada en la comisión de diferentes hechos delictivos.

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A los seis detenidos se les imputan judicialmente 32 hechos delictivos y, tras pasar a disposición judicial, se ha decretado la entrada en prisión preventiva de todos ellos.

En la investigación policial han participado Unidades de las Comandancias de Madrid, Toledo y Burgos. EFE

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