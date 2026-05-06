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Mir y Marini esperanzados con mejorar tras los test de Jerez

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Redacción deportes, 6 may (EFE).- El español Joan Mir y el italiano Luca Marini, pilotos oficiales de Honda Racing Corporation (HRC), se muestran muy esperanzados con la posibilidad de mejorar en el Gran Premio de Francia de MotoGP, que este fin de semana se disputa en el circuito Bugatti de Le Mans, después de los resultados logrados en los test de Jerez de la Frontera.

"Llegamos a Francia con mucha motivación tras un fin de semana en España en el que creo que podríamos haber conseguido más y los test del lunes nos ayudaron a aclarar algunas cosas y a encontrar nuevas ideas", reconoce Joan Mir en una nota de prensa difundida este miércoles por su equipo.

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"Últimamente, Le Mans no ha sido mi mejor circuito, pero sé que podemos cambiar la situación y demostrar el potencial que hemos enseñado en determinados momentos", agrega Mir.

Luca Marini, por su parte, dice tener "muchas ganas de que llegue Le Mans, después del test positivo que tuvimos tras Jerez".

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"Tenemos varias cosas que probar durante el fin de semana de carrera para ver si nos ayudan y si bien suena a tópico, mucho dependerá del tiempo pues nuestro objetivo principal es clasificarnos para la Q2, ya que eso nos abre muchas más posibilidades el sábado y el domingo", reconoce Marini.

"Necesitamos alcanzar nuestro nivel rápidamente y luego trabajar para dar uno o dos pasos más, como nuestros rivales", continúa el italiano. EFE

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