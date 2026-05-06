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Mbappé se recupera en solitario a cuatro días del clásico

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Madrid, 6 may (EFE).- El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, continuó este jueves su proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y, a cuatro días del choque que disputará su equipo ante el Barcelona, se ejercitó en solitario en el interior de las instalaciones de Valdebebas.

El tiempo pasa y Mbappé apura sus opciones de llegar al Camp Nou a un choque decisivo por el título de Liga: si el Barcelona gana o empata ante el Real Madrid, será campeón de Liga. Álvaro Arbeloa y sus jugadores tratarán de aplazar el alirón y una de sus piezas clave intentará estar listo para abordar la posibilidad de ganar en el campo del Barcelona.

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Mbappé, que ya se ejercitó este miércoles en solitario en el día libre de la plantilla, se unió a la lista de jugadores que trabajaron alejados de la dinámica de grupo: Dani Carvajal, Arda Güler, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo Goes. Todos, según informó este miércoles la web del Real Madrid, continúan con sus procesos de recuperación.

El resto de la plantilla completó sin problemas el entrenamiento a las órdenes de Álvaro Arbeloa, que intentará recuperar a Mbappé para contar con un jugador que está temporada ha marcado 41 goles en todas las competiciones y que, junto a Vinícius Júnior, es su mejor arma para intentar aplazar los festejos del Barcelona. EFE

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