Las nuevas tecnologías disparan las reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos

Madrid, 6 may (EFE).- Las nuevas tecnologías, y sobre todo la inteligencia artificial, han provocado un aumento desorbitado de las reclamaciones que se presentaron el pasado año ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que aumentaron en un 64 por ciento -hasta casi 31.000- con respecto a las cifras del ejercicio anterior.

Las sanciones impuestas por la autoridad que vigila la protección de los datos personales superaron el pasado año los 48 millones de euros, y en la mayoría de los casos se concentraron en tres categorías: los servicios de internet; el comercio, el transporte y la hostelería; y las brechas de seguridad.

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El presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, y el adjunto, Francisco Pérez Bes, han presentado hoy en rueda de prensa la Memoria correspondiente al pasado año, marcado por el relevo al frente de este organismo y la publicación del Plan Estratégico 2025-2030, que fija entre sus objetivos prioritarios la implementación de sistemas avanzados, basados en la inteligencia artificial y el análisis automatizado de datos, para detectar de forma temprana riesgos que puedan afectar a la privacidad y a la protección de los datos personales.

Lorenzo Cotino ha enmarcado la memoria en un momento "histórico" ante la creciente utilización de las modernas tecnologías, y ha incidido en que el organismo hace frente al cada vez mayor número de reclamaciones, y a la cada vez mayor complejidad de las quejas, con los mismos recursos que hace años, y ha advertido también de que cada vez son más los armazones legislativos sobre los que se sustenta la protección de los datos personales y la privacidad.

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Las cada vez más abundantes normativas que protegen los datos personales requieren más capacidades y recursos por parte de las autoridades que los vigilan, ha observado Cotino, y ha incidido en que la necesaria independencia de la Agencia Española de Protección de Datos exige también una independencia económica y financiera para cumplir sus cometidos.

Los responsables de la Agencia han achacado el aumento del número de reclamaciones (el más alto en la historia de este organismo) al mayor conocimiento y concienciación de la ciudadanía de sus derechos y a la cada vez mayor facilidad para presentar esas quejas, y han detallado que a las 30.931 reclamaciones se sumaron el pasado año 1.118 casos transfronterizos procedentes de otras autoridades europeas y 14 casos iniciados 'de oficio'.

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Los procedimientos sancionadores o apercibimientos debido a 'brechas' de protección de datos crecieron un 157 por ciento y derivaron en sanciones que rondaron los 20 millones, y el aumento de las multas y su importe refleja también la complejidad de los tratamientos analizados y el impacto de las infracciones cometidas sobre los derechos y las libertades de las personas; o que a partir de hechos aparentemente aislados se destapen formas de proceder que revelan problemas sistémicos con riesgos reales para todas las personas usuarias de un servicio.

Las áreas de actividad con más procedimientos sancionadores corresponden a videovigilancia; los servicios de internet; las quiebras de datos personales; las administraciones públicas; el comercio, el transporte y la hostelería; y la sanidad; y en el 'Canal Prioritario' que la AEPD puso en marcha para solicitar la retirada urgente de contenido publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen (sexual, violento u otros casos sensibles) se tramitaron 45 reclamaciones, con una eficacia (retirada de esos contenidos) que supera el 80 por ciento.

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Y de cara al futuro, los responsables de la AEPD han incidido en la trascendencia de las nuevas tecnologías, y entre ellas la inteligencia artificial y la computación cuántica -que podría ser clave para derribar los sistemas tradicionales de cifrado- y en la necesidad de que este organismo se dote de herramientas de supervisión 'inteligentes' para combatir las nuevas amenazas y asegurar el cumplimiento del creciente armazón legislativo. EFE